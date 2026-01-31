徐欣瑩指不受黨內不公體制束縛！鄭麗文中常委投票後快步離開

鄭麗文未安排受訪，被媒體問及徐欣瑩參選等議題時，快步離開。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 國民黨今（31）日舉行中常委投票，國民黨主席鄭麗文上午赴台北市議會投票。不過，當被問及立委徐欣瑩參選新竹縣長，以及《衛星廣播電視法》修正後，NCC稱中天不適用等問題，她僅說，「改天再給你們訪」，隨後快步搭乘電梯離開。

徐欣瑩要爭取國民黨提名參選新竹縣長，並發聲明說，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。此外，國民黨團、民眾黨團聯手三讀《衛星廣播電視法》，NCC回應指，中天不適用。

鄭麗文今上午赴台北市議會投下中常委選票，行程並未安排受訪。當媒體問及上述兩個議題時，她快步離開，僅笑著說「改天再給你們訪」，隨後快步在幕僚阻擋下，搭乘電梯離開。

徐巧芯說，她希望中常委要能夠改革。 圖：高逸帆／攝

國民黨立委徐巧芯受訪表示，本來就不是針對特定電視台，昨天最後全案表決的時候，民進黨連反對的按鈕都沒有按，只有按出席，並沒有反對。她說，還是要看法院如何判決，立委又不是法官，無從去指揮，因此並不是「中天條款」，而是電視台碰到可能面臨的狀況而去修法。

針對中常委選舉，徐巧芯則說，她連15票都沒有投滿，她就是選賢與能。她並給中常委建議，面對未來的選舉可能碰到初選的問題，是否能改革為全民調初選。她覺得要有大志向的人，要有能夠對於黨務有實際改革能力的人，敢站出來去改變黨的規定，讓類似的爭執不要再出現。

