徐欣瑩數次喊話「參選到底」 陳見賢衝破黃金交叉首次民調「逆轉勝」

《鋒燦傳媒》民調顯示，陳見賢衝破黃金交叉，逆轉勝對手徐欣瑩。（圖：陳見賢臉書）

國民黨中央日前拍板新竹縣將依照《中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》採取民調佔70%、黨員投票佔30%的「七三制」進行初選，不過徐欣瑩仍堅持全民調，甚至公開向國民黨中央「最後呼籲」若「執意與民意對作將義無反顧不再受限於黨的束縛」，除了叫板意味濃厚，也被視為脫黨參選的起手式。

不過全民調是否真的對徐欣瑩有利？根據《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行的最新「2026新竹縣長初選民調」，陳見賢在政黨對比式題型中已突破過去與鄭朝方緊咬誤差範圍的「黃金交叉」，以50.3%支持度顯著勝過鄭朝方31.1%近20個百分點；徐欣瑩則僅以43.8%險勝鄭朝方35.9%僅近8個百分點。

在此次民調中，陳見賢不僅在對比式題型與鄭朝方的差距（19.2%）勝過徐欣瑩與鄭朝方的差距（7.9%）高達11.3個百分點，且在黨內互比題型中，陳見賢同樣以41.8%的支持度勝過徐欣瑩的33.8%，差距逾8個百分點。或許受到徐欣瑩近日將砲火從黨內競爭者逐漸擴大至黨中央效應影響，這也是陳見賢首次在全民調中大獲全勝。

相較去年11月艾普羅行銷市場研究股份有限公司公布的首次民調，陳見賢原以24.0%支持度大幅落後鄭朝方42.5%逾18個百分點，如今在短短3個月內不僅分別在上（1）月由《美麗島電子報》公布的「2026新竹縣長選舉可能人選支持度民調」及全國公信力民意調查股份有限公司執行的「2026新竹縣長選舉民調」逐漸追上黨內、外對手，此次最新民調更在對比、互比題型雙雙獲勝，或許也在提醒徐欣瑩戰略調整的警訊。

《鋒燦傳媒》針對陳見賢、徐欣瑩、鄭朝方等3位新竹縣長可能參選人所公布的首波「2026新竹縣長初選民調」係委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以電話資料庫系統隨機抽樣），訪問時間為2026年2月2日、4日、5日（共3日），調查對象為戶籍設在新竹縣且年滿20歲的新竹縣民，實際完成之有效樣本數為1072，在信心水準訂為95%下，抽樣誤差約為±2.99%，並依性別、年齡、行政區人口比例結構進行加權。