徐欣瑩昔民國黨色彩今又傳「不排除加入白營」 竹縣藍營爆內亂

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

2026年新竹縣長選舉藍營提前爆發內亂？曾任「妙天禪師」支持的民國黨主席、後重回國民黨的立委徐欣瑩日前拜會甫獲復職的新竹市長高虹安，被視為參選拋「藍白合作」的起手式，如今地方又傳出若未獲國民黨提名則不排除「加入民眾黨後脫黨參選」，徐欣瑩以「外來者」的形象挑戰在地經營厚實的現任副縣長陳見賢、立法委員林思銘，三強鼎立的局面白熱化。

新竹縣長楊文科明年即將卸任，已表態參選的陳見賢、徐欣瑩及立委林思銘如今呈現黨內「三強鼎立」的態勢，徐欣瑩近日發表聲明喊話「這場選舉不是派系運作、也不是政治交換」，此話一出引起地方藍營支持者不滿，除了再度被翻出徐欣瑩過去長時間歸屬民國黨、國會政黨聯盟，以及長期密切合作的妙天禪師宗教志工系統，連陳見賢團隊也抨擊其發言「無助團結，二次傷害基層」，林思銘則呼籲徐應良性競爭。

事實上，徐欣瑩挑戰黨內「正藍軍」角逐新竹縣長的對立格局並非首次出現，徐欣瑩過去在2018年新竹縣長選舉就以民國黨主席身分挑戰楊文科，最終仍不敵披國民黨戰袍的楊文科。值得注意的是，當時協助楊文科操盤的核心幕僚，就是陳見賢，如今徐欣瑩「再戰」陳見賢的局面，形同過去「民國黨力量對決正藍軍」再現，至於當年操盤者如今是否能再次順利擊敗「靈活重回」國民黨的對手，耐人尋味。

據悉，陳見賢當前的輔選體系，其團隊班底幾乎完整承接新竹縣的「正藍軍」系統，包括地方黨部、議會系統、基層民代、後援會與長期運作的組織動能，與地方基層緊密連結。徐欣瑩陣營則是明顯承襲濃厚的妙天禪師宗教志工系統，似乎是深知自己與地方藍營連結不深，因此目前主打民調經營、媒體曝光等空戰策略，並結合宗教勢力鞏固支持度；兩股不同的黨內勢力分歧，恐怕也將考驗國民黨主席鄭麗文上任後是否能展現地方協調能力。

縣府內部幕僚透露，地方藍營支持者普遍將徐欣瑩視為「外來者」，甚有言「分裂藍營的危險因子」，但同時也擔憂陳見賢雖長期身處縣府體系，行政歷練完整無虞，如今角色轉換從「抬轎者」成為參選人，如何應對當前高度對立、情緒動員白熱化的選戰環境，恐怕也將成為藍營是否能順利整合的潛在變數之一。

