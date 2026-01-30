徐欣瑩炮轟黨中央誓言參選到底 鄭麗文管不住

[FTNN新聞網]政治中心／台北報導

針對中國國民黨中央及新竹縣黨部，近期擬定之新竹縣長初選「七三比」（70%民調、30%黨員投票）作業模式，以及陳見賢雖口頭請辭黨部主委，卻仍操縱黨務之不公現狀，立法委員徐欣瑩表達嚴正抗議。

民調始終領先的徐欣瑩強調，這不僅是對黨內民主機制的踐踏，更是對新竹縣廣大民意的公然羞辱。徐欣瑩鄭重宣示：若黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，將堅持與縣民同行，將最終的決定權交由全體縣民決定。

徐欣瑩指出，國民黨過去在多個縣市之所以能重返執政，靠的是貼近民意、推出最具勝算的候選人。然而，此次新竹縣長初選，黨中央與地方黨部卻無視社會大眾對於「全民調」公平性的普遍認同，執意強推極易受人為操縱的「三成黨員投票」。利用封閉的組織動員，讓特定候選人在民意落後的情況下，藉由「組織票」翻盤。這種「七分明、三分暗」的制度，就是不折不扣的黑箱作業，縣民絕對無法接受！

徐欣瑩強調，陳見賢長年兼任縣黨部主委，其特殊背景引起諸多爭議，政治評論者憂心可能使民進黨以「掃除黑金」為名，造成國民黨在2026年「一屍五命」全面潰敗的慘狀，黨中央刻意袒護陳見賢，恐將使得新竹縣成為年底大選的關鍵破口。

徐欣瑩強調，在各項客觀媒體民調中，始終穩居領先地位。這份支持度，來自於新竹縣民對徐欣瑩專業與操守的肯定，而非派系的利益交換。新竹縣正面臨科技產業升級、交通建設與教育改革的關鍵時刻，需要的是一位具備國際視野、能夠整合資源、且真正獲得多數縣民認同的縣長，而非派系妥協下的產物。

徐欣瑩向國民黨中央提出最後呼籲：回歸公平、公正、公開的初選機制，若黨中央執意與民意對作，徐欣瑩將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。

徐欣瑩也感性表達：我的名譽，是新竹縣民給予的；我的權力，是選民賦予的。若體制內無法伸張正義，我將直接訴諸新竹縣民，參選到底，絕不退縮！ 這場仗，是新竹縣是非公理的保衛戰。

