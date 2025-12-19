徐欣瑩為高虹安加油 竹縣藍白合留伏筆

新竹市長高虹安助理費官司大逆轉，若再挺過誣告案陰霾，下屆藍白新竹市長人選幾已呼之欲出，新竹市可望成為基隆以外的第2個藍白合示範市，但針對是否確定競選連任，高虹安仍未鬆口。日前宣布參選新竹縣長的立委徐欣瑩18日赴竹市府為高加油打氣，外界解讀是否為參選縣長藍白合留下伏筆。

高虹安復職後，國民黨前發言人何志勇19日宣布角逐下屆新竹市長，交通部前部長葉匡時等人也到場力挺。針對國民黨提新竹「現任優先」，何志勇強調，會努力說服黨中央辦理公平、公開初選，為新竹市民爭取最大福利。高虹安回應，任何人想要為新竹服務並且願意站出來，都是值得尊重的事情，也給予祝福。

國民黨新竹市黨部主委王志豪說，明年新竹市長選舉，藍白合作是致勝關鍵，基於現任尋求連任為優先的共識，黨部還是保持一貫原則與誠意，盼何志勇能顧全大局三思而行，讓藍白兩黨共存共榮，團結齊力遏止民進黨政府繼續亂政毀憲。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡則表示，何志勇自行宣布參選似有所不妥，破壞黨內和諧，現任市長高虹安已復職回歸市政，當然會以支持現任優先為原則，何志勇此時跳出來喊話說要辦初選，是破壞黨內團結。

藍委徐欣瑩昨上午宣布參選新竹縣長後，下午即赴新竹市府，為復職首日的高虹安加油打氣，並準備新竹縣的「東方美人茶」，寓意歷經淬鍊後的回甘最美女力，以及來自最堅韌的初心。她也說知道高在復職首日必定繁忙，特意帶了從小吃到大的老店「美乃斯」點心，一甜一鹹，希望高虹安在忙碌中能補充體力。

徐欣瑩轉述高虹安對她表示，這1年半來人生被迫按下暫停鍵，在最低谷時願意伸手拉我們一把的人，要一輩子感恩。徐欣瑩表示，她對這句話感同身受，從政路上也曾遇風雨，溫暖一直銘記在心，她也敬佩高虹安面對這段時間壓力與考驗的毅力。

徐欣瑩在文末表示，她與高都是理工博士，也曾經歷立法院的洗禮，期盼未來不論在什麼位置上，都能與所有願意為這片土地努力的人同心協力，不分黨派，只為共好的明天同心同行。