徐欣瑩爭新竹縣長引爆內鬥 陳見賢轟脫黨背叛：沒交代更沒道歉

國民黨新竹縣提名作業火藥味濃厚。（翻攝自徐欣瑩、陳見賢臉書）

國民黨立委徐欣瑩今（18日）正式宣布參選2026年新竹縣長，隨即引發黨內強烈反彈。有意爭取提名的現任副縣長陳見賢透過辦公室發出嚴正聲明，痛批徐欣瑩過去曾多次脫黨、另組政黨，甚至在藍營艱困時期背叛出走，至今不僅未對「不忠誠」的歷史公開道歉，如今重回國民黨爭取提名，卻反過來指控基層深耕是「派系運作」，相關言論對地方同志造成二次傷害。

針對徐欣瑩宣稱「這場選舉不是派系運作或政治交換」，陳見賢競選辦公室發言人田芮熙直言，這種說法已讓長期深耕地方的議長、議員及鄉鎮市長感到心寒。陳辦指出，徐欣瑩一邊爭取國民黨提名，一邊卻將並肩作戰的夥伴打成「派系」與「利益交換」，這種全面抹黑藍營同志、嚴重角色錯亂的行為，形同把隊友當成敵人，完全無助於團結，更質疑她對黨的忠誠度。

陳見賢辦公室回顧徐欣瑩的政治歷程，批評其過去的選擇是「背叛藍營」。徐欣瑩在2014年國民黨九合一慘敗後宣布退黨，隨後創立「民國黨」並擔任主席；2016年更與親民黨主席宋楚瑜搭檔參選正副總統，成為藍營對手；2018年，她再次代表民國黨與國民黨候選人楊文科競爭新竹縣長，最終吞敗。之後她又歷經國會政黨聯盟副主席等身分，直到2022年才透過朱立倫的「同舟計畫」重返國民黨。

陳見賢競辦強調，最讓基層支持者憤怒的，是徐欣瑩至今從未對過去「公開脫黨、另組政黨」的政治選擇表達歉意。田芮熙呼籲，既然徐欣瑩要爭取國民黨的提名，就請先學會尊重國民黨、停止攻擊黨內同志，並正面回應過去對黨不忠誠的問題，而不是用「派系」等詞彙閃躲。





