徐欣瑩獲「口袋國會」特優立委肯定 堅持專業問政、為民發聲

徐欣瑩（左）獲「口袋國會」特優立委肯定，她強調，將持續秉持初心，堅守專業與熱忱。（徐欣瑩提供）

記者彭新茹／新竹報導

民間監督平台「口袋國會」四日公布立法院第十一屆第三會期優良立委名單，國民黨立法委員徐欣瑩憑藉積極問政、專業監督與長期關注民生議題，榮獲「全院優良立委」及「內政委員會特優立委」雙重肯定。

對此，徐欣瑩表示，這份肯定來自人民的託付，她將持續努力，讓國會發揮更大力量，為台灣人民把關政策、守護民主，並持續推動新竹地方建設。

「口袋國會」為民間監督立法院運作的公民平台，根據立法院公開紀錄評估立委在法案提案數、修正案通過率及委員會發言表現等面向。徐欣瑩在各項數據中表現亮眼，展現專業職能與問政能量，因此榮獲雙項肯定。

徐欣瑩說，此項肯定「不僅是榮譽，更是一份責任與前進的動力」。感謝「口袋國會」的評鑑與長期監督，並特別向支持她的新竹縣鄉親致上深深的感謝。她說，這份榮耀最根本的源頭，來自於親愛的新竹縣鄉親數十年來無私的付託與信任。

她強調，台灣當前面臨國際情勢詭譎多變的挑戰，以及防詐騙、能源永續與國土規劃等迫切的國內課題。作為民意代表，她責無旁貸，未來仍有許多事務要推動，持續為人民發聲、為國家代言。

擁有理工博士背景的徐欣瑩，始終以務實與專業的態度推動各項政策。她強調，即便在艱困環境第三會期內遭受惡意攻擊及史無前例的罷免挑戰，她仍堅守崗位，堅持初衷，最終成為「首位罷免連署未過關的藍委」。

從政近二十年來，徐欣瑩也了解深入基層、貼近民意，是現代政治人物該有的基本底蘊。她長期關注打擊詐騙、警消權益、偏鄉照護、能源政策與國土規劃等公共議題，並積極將基層需求轉化為政策建言，監督問政並實際推動。

徐欣瑩承諾，將持續秉持初心，堅守專業與熱忱，並與地方政府攜手合作，持續為民服務。