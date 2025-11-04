徐欣瑩獲「口袋國會」特優立委肯定 堅持專業問政、為民發聲
記者彭新茹／新竹報導
民間監督平台「口袋國會」四日公布立法院第十一屆第三會期優良立委名單，國民黨立法委員徐欣瑩憑藉積極問政、專業監督與長期關注民生議題，榮獲「全院優良立委」及「內政委員會特優立委」雙重肯定。
對此，徐欣瑩表示，這份肯定來自人民的託付，她將持續努力，讓國會發揮更大力量，為台灣人民把關政策、守護民主，並持續推動新竹地方建設。
「口袋國會」為民間監督立法院運作的公民平台，根據立法院公開紀錄評估立委在法案提案數、修正案通過率及委員會發言表現等面向。徐欣瑩在各項數據中表現亮眼，展現專業職能與問政能量，因此榮獲雙項肯定。
徐欣瑩說，此項肯定「不僅是榮譽，更是一份責任與前進的動力」。感謝「口袋國會」的評鑑與長期監督，並特別向支持她的新竹縣鄉親致上深深的感謝。她說，這份榮耀最根本的源頭，來自於親愛的新竹縣鄉親數十年來無私的付託與信任。
她強調，台灣當前面臨國際情勢詭譎多變的挑戰，以及防詐騙、能源永續與國土規劃等迫切的國內課題。作為民意代表，她責無旁貸，未來仍有許多事務要推動，持續為人民發聲、為國家代言。
擁有理工博士背景的徐欣瑩，始終以務實與專業的態度推動各項政策。她強調，即便在艱困環境第三會期內遭受惡意攻擊及史無前例的罷免挑戰，她仍堅守崗位，堅持初衷，最終成為「首位罷免連署未過關的藍委」。
從政近二十年來，徐欣瑩也了解深入基層、貼近民意，是現代政治人物該有的基本底蘊。她長期關注打擊詐騙、警消權益、偏鄉照護、能源政策與國土規劃等公共議題，並積極將基層需求轉化為政策建言，監督問政並實際推動。
徐欣瑩承諾，將持續秉持初心，堅守專業與熱忱，並與地方政府攜手合作，持續為民服務。
其他人也在看
0-6歲公費疫苗要打9種 醫師好累！北市加碼補助接種每劑100元
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 獎勵第一線醫療人員打疫苗的辛勞，繼中央的疾管署宣布明年預計將疫苗接種處置費從100元翻倍至200元之後，台北市則是確定再加碼！台北市衛生局今（3）日指出，明年起只要是設籍台北市的0至6歲幼兒接種公費常規疫苗，每一劑將再補助100元接種業務費。 國內防疫首重公費疫苗的接種，而疫苗接種處置費就是指政府支付給醫療院所接種公...匯流新聞網 ・ 1 天前
女控遭送精神科醫院強制診治 屏衛生局：符合程序
（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）媒體報導屏東一名女子酒後身體不適，向警求助，告知神經痛病史，卻被送至精神專科醫院治療，指控強制診治並遭不當對待。縣衛生局表示，就醫符合程序，診治過程皆知情同意。中央社 ・ 21 小時前
網傳南市羊肉餐飲業者地面切肉 衛生局說明稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】針對近日民眾於網路反映本市羊肉餐飲業者人員於地上處理食材，恐有衛生安全疑互傳媒 ・ 19 小時前
奪命肺炎升溫！北市10大死因第3 衛生局籲65歲以上接種疫苗
近日天氣轉涼，感染呼吸道疾病患者增加。北市衛生局指出，肺炎不僅是台北市10大死因第3名，更是導致長者死亡的常見疾病。衛生局呼籲，65歲以上民眾可接種公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，以降低肺炎威脅；自11月起，開放第二階段50至64歲民眾接種新冠疫苗以及流感疫苗。中時新聞網 ・ 1 天前
台南某羊肉店員工地上切肉 衛生局告誡再犯開罰
（中央社記者楊思瑞台南3日電）近日有民眾在網路發文反映台南市某羊肉餐飲店於地上處理食材，恐有衛生安全疑慮，市衛生局會同消保官稽查，業者坦承當事員工因手扭傷，於地面切肉，當場告誡若再犯將開罰。中央社 ・ 1 天前
接種流感新冠疫苗 嘉義市民人人有機會抽好禮
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】為鼓勵嘉義市市民踴躍接種疫苗，提升自身免疫保護力，嘉義市政府衛生局推出「打疫苗，台灣好報 ・ 1 天前
北市推動幼兒常規疫苗 將補助接種業務費每劑100元
（中央社記者楊淑閔台北3日電）台北市衛生局今天表示，自115年起，只要是台北市幼兒常規疫苗合約醫療院所，為設籍北市0到6歲幼兒接種公費常規疫苗，每劑將補助100元接種業務費，待市議會通過後實施。中央社 ・ 1 天前
非洲豬瘟案場台中豬農父子涉業務登載不實 凌晨遭羈押禁見
台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例，疫調過程中發現死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，且從5月起廚餘蒸煮照片上傳次數出現異常，補傳照片多為10月拍攝，疑有偽造情形。檢方3日約談豬農陳姓父子、台中市養豬協會2名中廣新聞網 ・ 11 小時前
12月下旬流感疫情將再起 估規模更大、重症更多
台灣流感疫情持續降溫，疾管署發言人曾淑慧今天(4日)表示，預估這波秋季流感本週便可脫離流行期，但重症風險持續，民眾不可掉以輕心。她並提醒，12月下旬流感疫情將再起，屆時規模更大、重症個案將更多，呼籲民眾盡快接種疫苗，以提升自身保護力。 國內秋季流感疫情趨緩，疾管署4日公布最新統計，上週類流感門急診就診共10萬6,829人次，較前一週下降6%，占健保門急診就診比例10.4%，低於流行閾值，預估本週仍會持續下降，連續兩週低於流行閾值便可脫離流行期。不過，屬於落後指標的重症病例仍多，上週新增63例重症、9例死亡，以感染A型H3N2為多，且大多具慢性病史、未接種流感疫苗。 疾管署發言人曾淑慧表示，預估12月下旬流感疫情將再起，屆時疫情規模、重症個案將超越這波疫情，目前公費流感疫苗已累計施打478萬劑，僅剩不到200萬劑，她呼籲民眾盡快接種，以獲得足夠保護力。她說：『(原音)那我們預期在12月的下旬，流感疫情會再度的升溫，那到時冬季的流感重症的個案，或是流感感染的個案，或是住院的人次，預期都會比目前秋季的個案要來得多，對民眾的危險也更大。』 疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近期亞洲鄰近國家與歐美國中央廣播電台 ・ 2 小時前
救災回歸科學治理 立委不要只顧著面向鏡頭
楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學鏡報 ・ 1 天前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 5 小時前
黃明志爆「關機失聯」大馬警方正式通緝！ 案件最新進度曝光
網紅謝侑芯10月22日猝逝吉隆坡，歌手黃明志是她生前最後接觸的人，當時黃明志被發現時，身上還藏有毒品，而在警方勘驗現場後，4日決定將轉往謀殺案偵辦，想回頭將已經保釋的黃明志逮補歸案，未料一整天黃明志都關機，經紀人也沒做回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 57 分鐘前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 2 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
麻衣「寶物鑑定」嚇到主持人 跟前夫買對表⋯全球限量20只
麻衣近日帶著家中珍藏到節目鑒價，首次公開父母多年收藏與數件限量藏品，連主持人與鑑定團隊都驚呼她低調的收藏實力。她表示父親長年出差歐洲常帶回寶物，母親也保存不少家族傳承，這次特地從日本帶回多樣壓箱之物交由鑑定，母親更因此笑得合不攏嘴；麻衣笑稱她不敢帶過大或易損的件數，怕弄壞就慘了。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 8 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前