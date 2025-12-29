徐欣瑩當選國民黨中央委員 呼籲建立公平公正初選機制

徐欣瑩強調，一路走來服務地方、回應民意的初心始終如一。





中國國民黨第22屆中央委員選舉結果27日揭曉，現任立法委員徐欣瑩在全國眾多優秀同志競爭下，獲得全國黨代表的肯定與信任，以全國第28名的成績當選。針對近期外界對其「忠誠度」與「誠信」的惡意抹黑帶風向，徐欣瑩辦公室回應：「中央委員的全國排名就是最好的信任投票」，排名結果已充分反映主流民意。

徐欣瑩辦公室指出，中央委員由全國黨代表投票產生，是黨內最具指標性的「信任投票」。此次全國190位中央委員當選人中，徐欣瑩位列全國第28名前段班。她感性表示：「板蕩識忠臣，感謝全國黨員同志的支持與看見欣瑩的初心與戰力，這份成績單證明了欣瑩始終與黨的核心價值站在一起，更是對所謂『忠誠度』質疑最好的答案。」

徐欣瑩辦公室表示，認同苗栗縣長鍾東錦近日的公開主張。鍾縣長明確表示，縣長提名應以「民調」為依歸，拒絕私下「用喬的」或非制度性操作。建立在民意基礎上的初選，不僅能降低爭議，也有助於凝聚黨內共識，這正是民主政治應有的樣貌。

徐欣瑩表示，對於黨內政治前輩的建議與指教，她始終抱持虛心聆聽、尊重討論的態度；但對於抹黑、造謠與惡意中傷，則無法接受，也不應成為民主政治的一部分。

徐欣瑩還原2015年歷史背景。當時太陽花事件之後，社會氛圍動盪、國民黨處境艱困，她本著「化作春泥更護花」的初衷，選擇艱困的道路為黨開拓中間選民空間；「同舟計畫」回國民黨後，更號召近萬名黨員入黨，以實際行動支持。她強調，在藍白攜手監督執政黨的關鍵時刻，黨內應凝聚力量，不應刻意去脈絡化進行內部消耗，這才符合所有守護國民黨支持者的期待。



