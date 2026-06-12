徐欣瑩直言：就學貸款應是「青年向上階梯」 不是「人生起步重擔」

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立法院教育及文化委員會昨(11)日審查大學法、專科學校法及高級中等教育法修正草案，多位立委提案擴大就學貸款協助，包括放寬申貸資格、政府負擔貸款利息、延長還款寬限期等，盼讓就學貸款成為青年向上流動的階梯，而非人生起步的重擔。

國民黨立委徐欣瑩於質詢中直接要求教育部表態，主張高級中等教育法第58條應明定貸款利息由中央主管機關編列預算負擔，並將申貸資格的家戶所得上限從120萬元提升至150萬元，同時將本金還款寬限期從工作後一年延長至兩年。她強調，學生與家庭需要的不是「每年猜政策」，而是穩定可預期的保障。

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教育部次長朱俊彰回應，賴清德總統已於5月27日宣布人口對策新戰略，預計自115學年度8月起，在學學生一律免負擔貸款利息，現行0.9％利率全數由政府承擔；畢業後開始還款的學生，學貸利率亦將調降1個百分點、差額由政府支出，還款寬限期同步從一年延長為兩年。他說明，目前已有近52%學生獲得學雜費減免，現行授權辦法具備彈性調整空間。

針對就學貸款入法項目，徐欣瑩要求教育部在一個月內向教育委員會提出高級中等教育法第58條可入法的項目清單，並逐項說明哪些可由行政處理、哪些仍有疑慮，獲次長允諾辦理。

此外，徐欣瑩就營養午餐專法進度追問，要求教育、財政、衛福、農業四部會在三個月內提交中央地方財源分擔方案、午餐執行秘書專職化標準、廚工設備盤點及食安稽查機制等，交由教育委員會審視，獲主席裁示照辦。她強調，財政收支劃分法修正後，不應由中央訂標準、地方付帳單、學校扛責任，中央應持續承擔財政責任。

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