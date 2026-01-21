徐欣瑩盼新竹縣長初選全民調 鄭麗文：要所有登記參選人「共識決」

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨新竹縣長提名將展開正式初選，依規定將以七成民調、三成黨員投票決勝負，讓爭取提名的立委徐欣瑩不滿，仍主張要全民調。國民黨主席鄭麗文今表示，初選後還有一次協調，但要「共識決」，否則就回歸黨規定。

鄭麗文表示，新竹縣長提名協調過程，副縣長陳見賢與徐欣瑩均提出各自想法，相持不下，既然無法達成共識，就是協商不成、就是進入正式初選，而初選「明文規定」民調七成黨員、投票三成。

鄭麗文說，進入初選後，會啟動公告、領表、登記程序，屆時只要符合規定，均可登記參加初選，不限於參與協商者才可參加，之後合格的參選人可再協商改變七三遊戲規則，但要「共識決」，無法形成共識就回歸黨的規定。

至於陳見賢擔任縣黨部主委公平性，鄭麗文說，若僅於黨內提名協商階段，有沒有黨職不是考慮重點，但當正式成為黨初選參選人，有黨職者就必須請假，避免球員兼裁判。

