徐欣瑩立委成功協調 自來水延管終露曙光

徐欣瑩（左）立委成功協調「國碩集團捐地、縣府配合撥用、自來水公司協助」，讓 新埔清水里、照門里的民眾未來將有自來水可用。（徐欣瑩提供）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣新埔鎮清水里及照門里居民長達半世紀的無自來水困境，在立委徐欣瑩日前召開的跨部門協調會中，成功促成國碩集團無償捐出「汶水坑段」海拔二百六十四公尺的土地，新竹縣政府亦承諾配合撥用鄰近縣有地給自來水公司作為建置配水池用地，徹底解決延管工程中「無適當配水池用地」及「高昂加壓成本」兩大難題。

徐欣瑩表示，清水里、照門里因地處偏遠山區，地勢起伏高昂，過去若要實施自來水延管，需沿途設置多座加壓站，導致工程成本高昂，後續的動力費及維護管理費用也將居高不下，使得延管計畫遲遲無法推動。

清水里長劉春英表示，居民五十年來僅能仰賴地下水維生，但近年受極端氣候影響，地下水位不穩，颱風豪雨來襲時水質也常混濁無法飲用，嚴重影響生活品質。

台水副總經理武經文表示，清水里的延管條件亟需一座配水池（即蓄水池），若能利用在適當的高程土地上興設，採用重力流供水，才能大幅降低延管成本。因此，取得合適的配水池用地，成為啟動延管工程的唯一解方。

國碩董事長陳繼明在知悉居民心聲，展現企業社會責任及敦親睦鄰精神，當場同意無償捐出位於汶水坑段、海拔高度二百六十四公尺的土地，作為蓄水池興建用地，而此高程正是實現重力流供水的最佳地理位置。

竹縣府也將全力配合撥用毗鄰縣有地，確保蓄水池容量足夠（規劃建設一座三百噸配水池）。搭配配水池興建，自來水公司將從海拔二百六十四公尺的清水里配水池一路接管至海拔一百零六公尺的照門里，工程分三期進行，總經費一點三億元，造福一百八十九戶家庭。