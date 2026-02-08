徐欣瑩竹北天后宮掃街「同框柯文哲」 支持者高呼「藍白合」互相打氣祝福

農曆新年即將到來，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今（8）日上午赴竹北天后宮市場掃街拜票，並發放「horse花生」創意紅包袋，受到民眾熱烈歡迎，支持者高喊「唯一支持」。此外，前民眾黨主席柯文哲上午同樣在天后宮出席活動，兩人不期而遇，徐欣瑩也主動向柯文哲致意「拜早年」，並送上客家麻糬，現場支持者高呼「藍白合、熊麻吉」，兩人短暫互動自然展現好情誼，為選戰增添不少溫馨節慶感。

徐欣瑩表示，她認識柯文哲很久，兩人彼此熟悉，且她與柯文哲一樣都是「理工人」，務實、理性、科學是共同信奉的理念與價值。徐欣瑩也強調，自己在從政之路上同樣堅持「做對的事，把事做對」，主張公開透明是政治的基本價值，絕對不能妥協。

除了掃街展現基層熱度，陪同發紅包的新竹縣議員吳旭智引述《美麗島電子報》6日公布的最新民調指出，同樣納入徐欣瑩、陳見賢與鄭朝方三腳督，3人之中徐欣瑩支持度32.3%仍高居第一，鄭朝方以27.3%落後5個百分點居次，陳見賢支持度為16.5%。在政黨認同為台灣民眾黨的受訪者中，徐欣瑩也獲得多數支持。吳旭智指出，這份數據與一周前公信力民調結果接近，再次顯示徐欣瑩是藍營中唯一能有效整合民眾黨票源、開拓中間選民的人選。

今日市場掃街過程中，加油打氣聲此起彼落，許多民眾高喊「唯一支持」、「拚下去」、「不要退喔、打死都不要退」、「我們全家都挺妳」表達熱情支持，讓徐欣瑩相當感動。徐欣瑩強調，民眾的期待是她最強大的後盾，也是她堅持到底的動力，並承諾將全力以赴，讓專業科技治理與陽光政治真正落實在新竹縣。

