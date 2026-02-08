徐欣瑩竹北天后宮掃街「同框」柯文哲 支持者高呼「藍白合、熊馬吉」

國民黨黨內初選新竹縣長參選人、立委徐欣瑩（左一）在竹北天后宮巧遇柯文哲（左三），雙方互相加油打氣，支持者更喊「藍白合、熊馬吉」。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節即將到來，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩八日至竹北天后宮市場掃街拜票，並發放「horse花生」創意紅包袋，而前民眾黨主席柯文哲也在天后宮出席活動，兩人不期而遇。

徐欣瑩主動向柯文哲致意「拜早年」並送客家麻糬，現場支持者高呼「藍白合、熊馬吉」，二人短暫互動自然展現好情誼，為選戰增添不少溫馨節慶感。

徐欣瑩在竹北天后宮發放「horse花生」創意紅包袋，支持者給予熱情加油。（記者彭新茹攝）

徐欣瑩表示，她認識柯文哲很久，兩人對彼此都很熟悉，且她與柯文哲一樣都是「理工人」，務實、理性、科學是共同信奉的理念與價值。從政之路上，徐欣瑩也同樣堅持「做對的事，把事做對」，主張公開透明是政治的基本價值，絕對不能妥協。

除了掃街基層熱度，陪同發紅包的新竹縣議員吳旭智引述美麗島電子報六日公布的最新民調指出，同樣也是納入徐欣瑩、陳見賢和鄭朝方三腳督，三人當中徐欣瑩支持度百分之卅二點三高居第一，鄭朝方以百分之廿七點三，落後五個百分點屈居第二，陳見賢支持度是百分之十六點五。在政黨認同為台灣民眾黨的受訪者中，徐欣瑩也獲得大多數支持度。吳旭智指出，這份數據與一週前公信力民調接近，再次顯示徐欣瑩是藍營中唯一能有效整合民眾黨票源、開拓中間選民的人選。

民眾熱情支持讓徐欣瑩非常感動，她強調，民眾的期待是她最強大的後盾，也是她堅持到底的動力，將全力以赴，讓專業科技治理與陽光政治真正在新竹縣落地。