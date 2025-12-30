徐欣瑩籲竹縣長初選公平公正 國民黨中央定調明年3月前確認人選

立委徐欣瑩（中）強調，將依黨中央公平公正公開原則，爭取黨提名，以最強候選人參選新竹縣百里侯。（記者彭新茹資料照）

記者彭新茹／新竹報導

針對卅日國民黨內就新竹縣長選舉所進行的協調會議，立委徐欣瑩辦公室對外發表聲明，相信黨內能回到制度與民意本身，以公平、公開、公正的方式，選出最能為新竹縣打拚、也最具勝選實力的縣長候選人。而黨中央三十日明確轉達鄭麗文主席的指示，各縣市人選要在明年三月前確認。

徐欣瑩辦公室表示，這場協調會，黨中央由副主席兼秘書長李乾龍和組發會主委李哲華代表出席，參與協調的除了立委徐欣瑩、立委林思銘和副縣長兼黨部主委陳見賢外，包括縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、議長張鎮榮也都參與協調會。

徐欣瑩表示，感謝中央黨部關心新竹縣發展，願意親自到地方與大家對話，期待這場協調會，能成為國民黨展現團結、凝聚共識、攜手推動新竹縣繁榮的重要時刻。黨的團結從來不是口號，而是建立在制度信任與相互尊重之上。

徐欣瑩說，真正讓自己下定決心堅持走下去的，不是個人的得失，而是來自基層鄉親的期待。這些聲音，讓她更加清楚，政治人物最重要的責任，就是傾聽民意、照顧人民。

在新竹縣選民結構快速改變的現況下，選民對縣政的期待也正在改變。不能只看過去，更要面向未來，勇敢回應基層不斷提出的託付與期望。新竹縣贏，才是國民黨與所有支持者最希望看到的結果。人民是最嚴格的考官，唯有接受民意的檢驗，勝利才站得住腳。

徐欣瑩重申，自己始終遵守黨內規章制度，秉持「化作春泥更護花」的精神，為黨付出、不求回報。對於鄭麗文主席多次公開強調二０二六年要挑選「最強的候選人」，她深表認同，也始終要求自己成為最適合、最有實力的人選。

徐欣瑩強調自己是新竹縣土生土長的客家妹，為家鄉付出，從來不是一條輕鬆的路，但會堅定走下去，因為這是她的責任，也是一生的承諾。