徐欣瑩續喊話盼新竹縣長提名全民調 國民黨：初選展開後還有一次協調機會

記者周志豪／台北報導

國民黨新竹縣長提名昨確定採正式初選，依規定以七成民調、三成黨員投票決勝負，遭爭取提名的立委徐欣瑩質疑，對手陳見賢是縣黨部主委，黨員投票恐「球員兼裁判」，籲採全民調。國民黨今回應，初選啟動後仍可再協調。

國民黨表示，依據黨提名辦法相關規定，新竹縣縣長候選人提名將於發布提名登記公告、受理領表登記後，將再邀所有登記初選的擬參選人召開登記同志協調會，會中會再將針對辦理黨員投票、民意調查等事項進行說明與協商。

但國民黨也坦言，若初選登記同志協調會中，各登記參選人對於最終整合機制沒有共識、協調不成，仍會回歸提名辦法規定，採黨員投票（占三成)與民調(占七成)的結果決定提名人選。

至於徐欣瑩稱是黨中央主張回歸初選，國民黨澄清，昨天新竹縣長提名協調過程，徐表達盼全民調產生提名人選，陳見賢盼開放提名，雙方無共識，縣長楊文科原建議再協調，但有一方認為既無人願退，已無須再協調，最後才委由楊對外說明大家同意初選。

