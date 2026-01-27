徐欣瑩胞弟還原協調會現場 批:有心人士抹黑的斧鑿太深

國民黨新竹縣長黨內提名角逐升溫，外傳立委徐欣瑩在黨內協調場合「拍桌」及「承諾選立委後不選縣長」等說法，徐欣瑩胞弟、現任台北市環保局長徐世勳接受網路節目主持人賴苡任訪談，强調相關傳聞與事實不符，兩次協調會的時間點與現場設置均難以成立「拍桌」說法，第二次協調會場甚至無桌可拍，有心人士抹黑的斧鑿太深。

徐世勳指出，第一次協調他本人與立委林思銘均在場，徐欣瑩全程態度平和，且她平常都很理性，更何況現場都是黨籍大佬及長輩，怎麼會拍桌。第二次協調徐欣瑩還是和顏悅色，現場座位前方是空的、沒有桌子，「要拍什麼？」更重要的是兩次協調時，黨內尚未提出初選機制要採「七三制」，主席鄭麗文也未提及此方案，「七三制還沒出現，哪來為七三制拍桌？」若硬要連結，等同暗示徐欣瑩具「未卜先知」能力，顯然不合理。

廣告 廣告

↑圖說：針對外界流傳立委徐欣瑩在黨內協調場合「拍桌」及「曾承諾選立委後不選縣長」等說法，徐欣瑩胞弟徐世勳，在網路節目提出澄清，強調相關傳聞與事實不符。（圖片來源：翻攝自歷史易起SHOW2.0）

針對有媒體引述新竹縣議長張鎮榮所稱「徐欣瑩﹑林思銘選立委時在新竹縣國民黨提名會議中承諾不選縣長」一事，徐世勳也回應表示。徐欣瑩在2023年爭取立委黨內提名時，情勢明朗，當時同黨立委林為洲大器禮讓，使徐欣瑩很快獲得黨中央提名，無須、亦無動機交換條件，「根本沒有什麼承諾或交換」。再者在黨中央的協商會議出席的是楊文科縣長、朱立倫主席、林為洲及徐欣瑩。張鎮榮議長應該是有所誤解。

徐欣瑩也曾詢問林思銘委員何時有這個會議？林思銘也表示沒有印象。在此背景下，張鎮榮所謂「徐欣瑩、林思銘曾承諾不選縣長」的說法，徐世勳直指「根本沒有依據」，呼籲外界勿以臆測或道聽塗說誤導輿論。

徐世勳表示，黨內協調應回到事實基礎與公平程序，不應以失真的傳言傷害候選人聲譽。他強調，徐欣瑩投入公共事務多年，面對黨內提名程序「只希望有公平的初選」，對於被貼上「拍桌」或「先前已承諾」等標籤，盼藉由公開說明還原現場與時序，讓社會大眾了解事情全貌。

↑圖說：徐世勳指出，他本人與立委林思銘第一次協調會在場，徐欣瑩全程態度平和沒有拍桌。至於第二次協調現場沒有桌子，並強調協調時初選機制「七三制」還未提出，「哪來為七三制拍桌？」（圖片來源：翻攝自歷史易起SHOW2.0）

更多品觀點報導

黃國竹委員會凝聚藍營士氣 徐欣瑩獲力挺：敢說真話、勇敢戰鬥

藍白合作容許政策討論 周榆修:不應過度放大差異

