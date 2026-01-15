徐欣瑩要求全民調 國民黨：黨員投票3成、民調7成混合制

國民黨昨日對於2026新竹縣長提名召開第2次協調會，立委徐欣瑩和副縣長陳見賢仍無法達成共識，事後徐欣瑩發表聲明，要求黨中央進行全民調。對此，國民黨今（15）日做出回應。

國民黨中央黨部。（資料照／中天新聞網）

國民黨發出聲明表示，昨日在新竹縣黨部召開新竹縣縣長提名協調第二次會議，由中央提名協調小組召集人李乾龍副主席兼秘書長主持，另有副秘書長兼組發會主委李哲華及地方協調小組楊文科縣長、邱鏡淳前縣長、張鎮榮議長、兩位有意參選同志徐欣瑩和陳見賢出席，就新竹縣縣長選舉提名事宜進行充分溝通與意見交換。

立委徐欣瑩。（資料照／中天新聞）

會中，徐欣瑩同志表達希望以全民調的方式產生提名人選，陳見賢同志希望採取開放提名方式，由於雙方無法達成共識，楊文科縣長提議是否再保留協調的機會，過一段時間再安排協調，但有一方認為既然無人願意退讓，已無須再進行第三次協調，所以委由楊文科縣長對外發言說明大家同意進行初選。

新竹縣副縣長陳見賢。（資料照／中天新聞）

有關有意參選同志表達希望以全民調進行初選，依據本黨提名辦法相關規定，新竹縣縣長候選人之提名將於發佈提名登記公告、受理領表登記後，邀請所有登記同志召開登記同志協調會，會中將針對辦理黨員投票、民意調查等事項進行說明與協商，如仍沒有共識、協調不成，則依提名辦法第三條之規定，依據黨員投票（佔百分之30）與民意調查（佔百分之70）之結果決定提名人選。

