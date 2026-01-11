徐欣瑩誓師大會空拍照太震撼 翁曉玲力挺「立院好姊妹」

新竹縣長國民黨初選火藥味升溫，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩競逐態勢白熱化。繼陳見賢日前在竹東舉辦造勢後，徐欣瑩11日也選在湖口舉行大型誓師大會；儘管現場低溫、強風襲來，舞台背板甚至一度被吹倒，仍未澆熄支持者熱情，現場湧入上萬人，高舉旗幟齊喊「新竹縣要贏，就選徐欣瑩！」展現陸戰動員能量。對此，國民黨立委翁曉玲11日就表示，徐欣瑩是她「立院好姊妹」，強調其問政專業、人品正派，且長期認真服務地方，並提及徐在過去立委選舉曾拿下「全國最高票」，地方實力不容小覷。

徐欣瑩湖口誓師場面浩大，國民黨團書記長羅智強率王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞、翁曉玲、呂玉玲及林倩綺等多名立委到場站台力挺，展現黨內重量級助陣陣容。前立委林為洲也在台上帶頭呼喊「唯一支持徐欣瑩」，並特別提醒黨內初選過程務必公平公正，才能在初選後維持團結、全力迎戰大選。

翁曉玲11日也在臉書上發文聲援徐欣瑩，表示當天上午前往新竹縣湖口鄉為徐助陣，希望徐能獲得代表國民黨參選新竹縣長的機會。翁曉玲稱讚徐欣瑩是「立院好姊妹」，強調其問政專業、人品正派，且長期認真服務地方，並提及徐在過去立委選舉曾拿下「全國最高票」，地方實力不容小覷。

翁曉玲進一步指出，徐欣瑩具理工背景，並被形容為「台灣第一位衛星測量女博士」，若未來有機會領導「科技城市」新竹縣，將可帶領縣政再上層樓，提出更好的發展願景。不過翁曉玲也在同篇文字中，把焦點延伸至司法議題，提到當天適逢司法節，原應給予司法人員鼓勵，但她對部分司法爭議判決與個別司法亂象表達不滿，直言「深感痛心」，並批評司法公信力下滑，認為司法節更應成為反思檢討的時刻。

