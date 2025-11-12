徐欣瑩諷：邱垂正帶沈伯洋赴陸交流 「澄清一些誤會也不錯」

民進黨立委沈伯洋近日遭大陸以涉「分裂國家罪」立案調查，引發國內政壇熱議。國民黨立委徐欣瑩今（12）日在立法院質詢陸委會主委邱垂正時表示，應由陸委會主委當作表率前往大陸進行交流，開啟兩岸對話，甚至也可以帶沈伯洋一起前往，順便澄清一些誤會也不錯。

陸委會主委邱垂正。（資料圖／中天新聞）

徐欣瑩今天在立法院質詢邱垂正時表示，相當樂見海基會董事長吳豊山赴大陸交流，但邱垂正身為陸委會主委，更應該率先進行破冰之旅、和平之旅，率先前往大陸進行交流。她進一步指出，陸委會不跟大陸互動交流是很奇怪的一件事，從第一會期就一直提出這個問題，大家都覺得陸委會可以裁撤。

國民黨立委徐欣瑩。（資料圖／中天新聞）

對於徐欣瑩的建議，邱垂正回應表示，若是在對等尊嚴、兩岸有需要、人民支持的情況下，這當然是陸委會的職責所在。但截至目前為止，大陸還是要求必須答應政治前提，也就是一中原則的九二共識，在這個框架中，沒有中華民國存在的空間，因此無法答應。邱垂正也強調，兩岸目前交流的障礙都不是他們造成的。

沈伯洋遭陸方 以涉「分裂國家罪」立案調查。（圖／報系資料照）

徐欣瑩進一步質疑，邱垂正可以過去對岸跟陸方反映立場，詢問邱垂正是否有提過要過去，並表示可以去好好跟對方談，軟硬的話都可以講，「甚至可以帶沈伯洋過去，澄清一些誤會也不錯」。她批評陸委會現在所做的都是一些台商的事，那陸委會就變成台商協助會就好了，不需要跟其他部會位階一樣，因為根本都沒有去交流。

徐欣瑩強調，邱垂正應該代表中華民國台灣的尊嚴，去表達嚴正的立場，大家都支持，她也認同對等尊嚴的立場，可是邱垂正都採取三不政策，不接觸、不交流，完全不互動。

