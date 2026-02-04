徐欣瑩質疑初選不公 陳見賢陣營：黨困難時徐正背棄國民黨、當「民國黨」主席

國民黨立委徐欣瑩。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨新竹縣長提名啟動初選，預計採七成民調、三成黨員投票決勝負，遭爭取提名的立委徐欣瑩質疑不公。與徐競爭的前縣黨部主委陳見賢辦公室今質疑，徐「難道因為無法獲得黨員認同，選情告急，就羞辱制度和黨員」？

陳見賢競辦發言人田芮熙表示，徐欣瑩陣營近日多次批評國民黨新竹縣長「公器私用」、「霸凌」，抹黑國民黨與基層黨員，將黨員投票形容為「暗箱」、「人為操縱」，是對新竹縣所有忠誠黨員最深沉的蔑視與傷害。

田芮熙反嗆，在2017年國民黨最艱困、黨產被凍結、基層黨部甚至發不出薪水時，是陳見賢籌措資源，帶領黨工守住新竹縣藍天，當時徐欣瑩卻正背棄國民黨、自創「民國黨」任主席，根本沒參選主委資格。

田芮熙質疑，難道在徐欣瑩眼中，新竹縣萬名自主黨員都是受人擺布的棋子？這種「順我者民主，逆我者黑箱」心態，不僅是對黨內民主的否定，更是霸凌長期守護國民黨的基層同志。

田芮熙批評，一個在黨最落魄時離開的人，現在到了選舉，才回過頭來羞辱一直守候黨部的承擔者，這就是徐欣瑩口中的「公理」？徐身為立委，掌握大量資源，又有那麼多「友軍」，卻在制度面前自稱弱勢，令人難以理解。

田芮熙說，初選時程與規則皆由中央黨部統一核定，陳見賢也依照規範，於2月2日公告日正式辭去主委職務，展現風骨與對制度的尊重，相關指控完全是無稽之談。

