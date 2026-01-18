徐欣瑩轟新竹縣長初選不公 呼籲黨中央採全民調

國民黨立委徐欣瑩17日公開向黨中央喊話，強烈要求新竹縣長初選應比照宜蘭、花蓮兩縣採用全民調機制。她直指競爭對手陳見賢以副縣長與縣黨部主委雙重身分參選，形同球員兼裁判，在長期公器私用、資源不對等的情況下，若堅持執行包含黨員投票的七三制，將無法展現真實民意。

國民黨立委徐欣瑩。（圖／資料照）

徐欣瑩表示，她並非反對黨章規定，而是抗議新竹縣目前極度不正常的初選環境。她指出，陳見賢不僅掌握行政體系的副縣長職權，更身兼地方黨務龍頭，在初選規則制定與執行上完全是球員兼裁判的狀態。徐欣瑩質疑，這要如何公平公正地執行，對新竹縣民與其他參選人極不公平。

新竹縣副縣長陳見賢。（圖／資料照）

徐欣瑩舉例說明，宜蘭縣長提名協調與花蓮縣初選都已決定採納全民調，展現出民主與科學精神。她反問黨中央，新竹縣民素質高、科技人才多，為何無法享有同樣透明的選擇權利。徐欣瑩強調，新竹縣民不該受到委屈，需要的是能服膺選戰科學的制度。

徐欣瑩在文中特別提到，初選機制的改革必須符合國民黨員、白營戰友，以及廣大國人的期待。此舉被視為在為未來藍白合或擴大支持基礎鋪路，強調只有透過全民調選出的最強候選人，才能獲得跨黨派的認可。

徐欣瑩呼籲，她期盼的初選辦法是能順應民主趨勢、服膺選戰科學的機制。她呼籲黨中央應正視新竹縣特殊的行政兼黨務爭議，主動介入協調改採全民調，以昭公信，避免因不公制度導致基層分裂。國民黨2026縣市長布局已經開跑，新竹縣長初選的機制選擇，將成為黨內關注焦點。

