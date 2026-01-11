徐欣瑩造勢喊破萬人 羅智強、翁曉玲力挺

▲國民黨立委徐欣瑩舉行首場大型造勢誓師大會。（圖／徐欣瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委徐欣瑩欲爭取國民黨新竹縣長提名，今（11）日上午舉行首場大型造勢誓師大會。主辦單位喊出現場湧入萬名熱情支持者，立法院國民黨團更組成「國會最強戰隊」跨縣市馳援。值得注意的是，徐欣瑩首度談及坊間對她宗教信仰質疑，徐解釋，自己學習打坐禪定已經快30年，「禪定是心靈的科學，不是迷信的口水」。

徐欣瑩今天上午於湖口鄉舉行首場大型造勢誓師大會，本日與會國民黨團成員，包含書記長羅智強、王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞、翁曉玲、呂玉玲及林倩綺等立委親自站台，前立委林為洲也現身帶頭高喊「唯一支持徐欣瑩」，特別提醒黨內務必公平公正，唯有經得起檢驗的過程，才能確保初選後國民黨能團結在新竹縣贏得大選。

徐欣瑩在萬人簇擁下致詞，除了感謝鄉親承受壓力出面支持，也提到自己在本屆中央委員選舉獲全國黨代表肯定，名列前茅。她強調「國家好，新竹才會好」，呼籲鄉親在國民黨最需要溫暖的時刻挺身而出，共同澄清抹黑謠言，守護正道。



徐欣瑩也強調，自己學習打坐禪定已經快30年，蘋果創辦人賈伯斯、哈佛醫學院都推崇這種穩定情緒的力量，禪定是風靡全球的減壓及大腦訓練良方，「禪定是心靈的科學，不是迷信的口水」。針對未來新竹縣縣政，她將用「科學的腦」來處理複雜縣政，用「定力的心」來對抗利益誘惑，強調治理新竹靠的是專業與法治，而非政治口水與抹黑攻擊。



面對2026，徐欣瑩指出「竹竹苗連線」與「桃竹竹苗大矽谷」計畫，強調未來將攜手張善政、高虹安、鍾東錦等首長以區域聯合發展的精神，落實AI科技產業、太空產業..等等新產業聚落的發展，打造出AI新時代下的智慧縣政。徐欣瑩強調，她的對手不是同志而是民進黨，新竹縣必須推出能贏過民進黨對手，能促成「藍白合」、且能抵抗司法攻擊的最強戰將。她呼籲鄉親支持「正派、專業」的選擇，讓新竹贏在團結致勝的起手式。

