徐欣瑩造勢大會破5千人 風大颳翻舞台電視牆

徐欣瑩造勢大會上，舞台中央的電視牆因為大風被颳倒。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨立委徐欣瑩全力衝刺爭取代表藍營參加2026新竹縣長選舉，今天早上在湖口夜市廣場舉辦誓師大會，約10點，主持人徐世勳甫宣布現場擠滿5000名支持者，15分鐘後又說已有7千人！

有趣的是，期間舞台正中央的電視牆就被颳翻，徐世勳立刻説「風太大，就跟現場熱情的民眾一樣high」，成爲這場造勢大會ㄧ個有趣插曲。

有別於昨天自家對手、竹縣副縣長陳見賢在竹東的團結造勢走穩健風，徐欣瑩的誓師大會猶如年輕人展現才藝的成發活動，有戰鬥熱舞、爵士樂，也有5、6年級生以上年紀鄉親熟悉的民歌，現場熱鬧滾滾。

徐欣瑩造勢活動舞台中央的電視牆被颳倒，主持人徐世勳(中)順勢化解尷尬。(記者黃美珠攝)

徐欣瑩的大誓師猶如年輕人的展演舞台。(記者黃美珠攝)

