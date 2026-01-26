[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

國民黨2026年新竹縣長提名戰提前開打，立委徐欣瑩陣營近期的選舉動作引發黨內雜音。徐欣瑩24日在臉書分享與國民黨副主席季麟連及多名軍系人士互動的合照，隨後媒體出現「軍系力挺徐欣瑩」相關報導，卻引來部分軍系人士不滿，質疑遭到政治消費。

徐欣瑩遭質疑操作軍系？黃國竹委員會發聲明：初選期間絕對中立。（圖／翻攝邱國樑臉書）

徐欣瑩日前出席「新和聯誼會暨黃國竹委員會」相關活動後，外界即傳出「季麟連副主席現身力挺」等說法。對此，國民黨黃國竹委員會主委邱國樑今（25）日在社群平台貼出相關報導截圖，並發布正式聲明，澄清並未支持任何特定參選人。

邱國樑在聲明中指出，退伍軍人工作委員會在黨內初選期間，一貫秉持中立、客觀原則，尊重所有黨員的自主選擇，絕不為任何人背書。他也強調，將待黨中央完成正式提名後，才會全力投入輔選行列。

有藍營人士私下直言，該聲明已屬「相當客氣」，實際上釋放出不願被特定陣營政治操作的明確訊號。該人士批評，將單純的社交或聯誼活動過度包裝為政治表態，不僅手法粗糙，也對副主席及軍系長輩欠缺基本尊重。

該名人士進一步指出，相關操作不但未為徐欣瑩加分，反而在黨內引發反感。尤其徐欣瑩過去曾有脫黨、另起爐灶的紀錄，在高度重視忠誠與紀律的軍系及資深黨員心中，「曾背離組織」的印象仍難以消除。

此外，徐欣瑩過去多次公開反對國民黨縣市長初選採「七成民調、三成黨員投票」制度，對黨員投票機制持保留態度，如今卻積極爭取支持，被黨內解讀為立場前後不一，難以取得信任。

事實上，徐陣營遭質疑「過度包裝」並非首次。去年底芎林鄉民眾服務社北上立法院參訪，原本只是單純的觀光交流行程，卻被對外宣傳為「北上力挺徐欣瑩」，引發基層反彈，最終徐陣營緊急修改貼文止血。如今再度營造「軍系力挺」氛圍，黨內人士認為，若類似操作持續上演，恐將全面引爆基層反彈。

