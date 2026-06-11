徐欣瑩酸「奉旨提名」 鄭朝方：反觀國民黨初選刀刀見骨

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回應對手徐欣瑩的「奉旨提名」說，鄭朝方反問大家，當人在有政治影響力時，是不是應該替傳統的選舉文化帶來多一點美好？(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨提名2026新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方，對於國民黨對手、立委徐欣瑩昨天給他祝福卻夾帶暗刺的「奉旨」提名說，鄭朝方淡然表示，今年的國民黨新竹縣長初選競爭激烈、刀刀見骨，他自己本人很不喜，他相信民眾也不愛，如果在政治工作上有影響力，能替選舉文化帶來多一點美好，這不是我們現在就要改變的事情嗎？

昨天鄭朝方接受民進黨中央徵召披上選縣長的彩帶後，曾以前後2任總統蔡英文、賴清德都認為他很沒有政治味，分以問號和驚嘆號形容他。

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稍晚新竹縣藍營各大群組則瘋傳一張不明人士創作「政壇好命公子哥」的梗圖，直指鄭朝方「選贏當市長！選輸當部長！」暗諷鄭朝方扭捏作態那麼久，就是談好了退路才正式接受徵召。

鄭朝方今天被問到這張梗圖，表示自己沒有看過，甚至對於梗圖錯植「選贏當市長」有瞬間的錯愕。他說，他是個只想把事情做好、做美的人，每天腦袋想的就是這個。他對自己人生的規劃都有自己的想法，不會去受制於任何人。

至於對手徐欣瑩的「奉旨」提名說，鄭朝方認為自己已經為竹北帶來很多的不一樣、很多的改變。至於在選舉文化方面，他也希望不要再引起對立。隨後話鋒一轉，繞回國民黨先前黨內殺到刀刀見骨的初選，他說相信民眾應該是不太喜歡，他個人則是很不喜歡的。

鄭朝方說，如果說我們在政治工作有影響力的時候，能夠在選舉文化上帶來多一點美好，反問在場者「這不是我們現在就要改變的事情嗎？」

民進黨徵召提名的新竹縣長參選人鄭朝方強調，他對自己的未來有定見和規劃，不是旁人可以左右的。(記者黃美珠攝)

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