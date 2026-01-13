徐欣瑩陳見賢不退讓 藍今再度協調

年底縣市長選舉，民進黨本周陸續完成競爭激烈選區初選，國民黨也持續協調競爭激烈選區，14日上午11時再度協調新竹縣長提名，然而立委徐欣瑩與副縣長陳見賢參選意志堅定，預料難有人願意主動放棄提名，若2人最後均無意退選、亦無意再協調，將依現行制度初選，可能以民調、黨員投票「7：3」方式進行。

國民黨今將協調新竹縣長人選，16日則將協調台中、宜蘭人選。尤其新竹縣長這局特別困難，該區是藍營鐵票區，徐欣瑩與陳見賢都不願退讓的結果，使新竹縣成為國民黨主席鄭麗文2026布局的「最大死結」。

徐欣瑩曾參選立委、縣長甚至副總統，知名度高，占有全民調優勢；陳見賢與地方派系熟識，新竹縣本身就受藍營派系掌握，過去只要整合順利，都是藍營十拿九穩的選區。

地方人士表示，徐、陳恰巧一人善空戰、一人善陸戰，若2人分道揚鑣，恐形成藍營內戰，且兩邊皆有不被提名就脫黨參選的想法，最糟情況是讓本來難在此生根的綠營坐收漁翁之利。

據了解，徐欣瑩自認有民調優勢，若初選盼採取全民調；陳見賢則自認最有能力整合藍軍，希望直接徵召他。2人意見南轅北轍，若採折衷方案，亦有行之有年的「七三制」，也就是全民調7成、黨員投票3成的初選方案，但也要2人同意才能採行。

目前主責協調地方選情的除了縣長楊文科外，黨中央由祕書長李乾龍及副祕書長李哲華負責。李哲華2018年新竹縣長提名就處理過同樣情形，有相關經驗，當時民調高的立委林為洲與時任副議長陳見賢競爭互不退讓，最後時任黨主席吳敦義提名雖然知名度不高，但與竹科關係好、地方派系能接受的楊文科參選，穩住新竹縣長選情。

李哲華表示，依照這次九合一選舉提名辦法，同選區若有2位以上適合人選，由中央提名協調小組徵詢、評估與協調，產生最具勝選機會者；若協調無結果，再依既有提名辦法辦理初選，一切都會按規定進行。