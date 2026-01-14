徐欣瑩陳見賢參選意願強 國民黨新竹縣長將辦初選

（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨今天進行新竹縣長提名人協調作業，立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢參選意願強烈，組發會主委李哲華表示，預計依照國民黨公職人員選舉提名辦法，採黨員投票占3成、民調占7成的方式，進行初選，預計在3月底前完成提名工作。

為備戰今年地方選戰，國民黨今天2度進行新竹縣長提名人協調作業，李哲華上午赴新竹縣，與有意參選的陳見賢、徐欣瑩展開協調工作。

李哲華下午在國民黨中常會後受訪表示，兩位有意參選者都表達強烈意願，希望代表國民黨參選今年縣長選舉；在協調過程當中，有參選者認為若大家都堅持參選，可能後續協調也無法達成共識，同意回歸國民黨公職人員選舉提名辦法，依照提名辦法辦理初選。

李哲華指出，初選方式國民黨已行之多年，黨中央將排定時程進行公告，後續進行領表登記，登記後會排定時程，進行政見會，採黨員投票占3成、民調占7成的方式，進行初選。

至於相關時程，李哲華表示，提名作業方式，都依照既有節奏進行中，黨主席鄭麗文下達的指令希望在3月完成相關縣市提名，若以新竹縣為例，開始進行相關作業，可以在3月底前完成提名。

針對民進黨今天公布2026年嘉義縣長提名人初選民調結果，由立委蔡易餘勝出，李哲華表示，嘉義縣對國民黨來說是相對艱困的選區，長期由民進黨執政，因此，嘉義縣希望採取在野合作的方式。

談及人選，李哲華回應，王育敏現在擔任國民黨不分區立委以及嘉義縣黨部主委，跟基層連結好，為提高勝選機會，王育敏也表達過成功不必在我，願意共同幫忙找出最有機會勝選的人選；今天民進黨已經產生人選，對在野共推人選，也會加快腳步進行。（編輯：張若瑤、蘇志宗）1150114