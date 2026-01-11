徐欣瑩首場造勢活動萬人相挺 展現強大陸戰實力

徐欣瑩展現強大陸戰能力，逾萬人擠爆造勢場。（圖：徐欣瑩提供）

國民黨新竹縣黨內初選競爭激烈，昨（10日）副縣長陳見賢在竹東造勢，號稱3000人力挺。今（11日）立委徐欣瑩在湖口鄉大型造勢，擠進萬名支持者熱情相挺，徐欣瑩也展現強大陸戰能力，氣勢驚人！國民黨立院黨團組成「國會最強戰隊」前來站台，加上在地百位村里長現身力挺，場面浩大。

熱情支持者不斷湧入，外溢到湖口鄉黨部前。（圖：徐欣瑩提供）

徐欣瑩首場大型造勢活動選在本命區的湖口鄉，原本預計7000人的場子，支持者不斷湧入，連一旁的道路也擺滿椅子，支持者擠爆造勢場，會場喊出擠進萬人，展現徐欣瑩強大陸戰能力，絲毫不輸對手陳見賢！國民黨立院黨團由黨團書記長羅智強率領王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞、翁曉玲、呂玉玲及林倩綺等立委親自站台。羅智強推崇徐欣瑩具備「專業、能力、戰力」，身為台灣首位衛星測量女博士，是科技新竹最需要的理工縣長。呂玉玲則以客家話力挺，肯定其推動「零排放」守護霄裡溪環境。王鴻薇更為徐遭受黑函恐嚇抱屈，呼籲鄉親守護正義；AI立委葛如鈞則強力背書「沒有新竹就沒有AI，只有徐欣瑩能領航科技新竹！」洪孟楷強調，徐欣瑩在黨團面臨罷免攻擊時雪中送炭，展現極致團結，承諾未來徐入主縣府，黨團必傾全力爭取預算，實現「中央地方完美連線」。

廣告 廣告

前立委林為洲曾任國民黨竹縣黨部主委，現身力挺徐欣瑩並籲黨要公平公正。（圖：徐欣瑩提供）

前立委林為洲更喊話中央初選要公平公正，由於造勢場旁就是國民黨湖口黨部，林為洲也喊話現在辦初選，請所有黨工和幹部們要公平公開！林為洲呼籲徐欣瑩支持者接到全民調電話就是「唯一支持徐欣瑩」！

徐欣瑩感性致詞表示，科學腦處理縣政、定力心對抗利益誘惑！除了感謝鄉親承受壓力出面支持，也提到在本屆中央委員選舉獲全國黨代表肯定，名列前茅。徐欣瑩強調「國家好，新竹才會好」，呼籲鄉親在國民黨最需要溫暖的時刻挺身而出，共同澄清抹黑謠言，守護正道。對於最近面臨宗教攻擊，徐欣瑩說明學習打坐禪定已經快30年，蘋果創辦人的賈伯斯、哈佛醫學院都推崇這種穩定情緒的力量，禪定是風靡全球的減壓及大腦訓練良方。「禪定是心靈的科學，不是迷信的口水」。針對未來新竹縣縣政，將用「科學的腦」來處理複雜縣政，用「定力的心」來對抗利益誘惑，強調治理新竹靠的是專業與法治，而非政治口水與抹黑攻擊。

面對2026，徐欣瑩指出「竹竹苗連線」與「桃竹竹苗大矽谷」計畫，強調未來將攜手張善政、高虹安、鍾東錦等首長以區域聯合發展的精神，落實AI科技產業、太空產業..等等新產業聚落的發展，打造出AI新時代下的智慧縣政。徐欣瑩再次強調，對手不是同志而是民進黨，新竹縣必須推出能贏過民進黨對手，能促成「藍白合」、且能抵抗司法攻擊的最強戰將。呼籲鄉親支持「正派、專業」的選擇，讓新竹贏在團結致勝的起手式！

據了解，湖口鄉5席議員除了民進黨籍外，有3人站台力挺！另有多名外鄉鎮議員和鄉鎮長則在台下現身，連續兩天陳見賢和徐欣瑩大造勢互別苗頭，也讓新竹縣黨內初選趨於白熱化。（彭清仁報導）