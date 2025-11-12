徐欣瑩：可以帶沈伯洋去中國澄清誤會也不錯

▲國民黨立委徐欣瑩指出，邱垂正可以帶沈伯洋過去中國，澄清一些誤會也不錯。（圖／翻攝自國會頻道）

[NOWnews今日新聞] 重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查。對此，國民黨立委徐欣瑩質詢陸委會主委邱垂正，要他應該率先進行破冰之旅、和平之旅，去大陸交流，更質疑「甚至可以帶沈伯洋委員過去，澄清一些誤會也不錯啊！」邱垂正則回應，兩岸目前交流的障礙都不是他們造成的。

立法院內政委員會邀請大陸委員會主任委員及財團法人海峽交流基金會董事長列席報告業務概況，並備質詢。

徐欣瑩質詢時提到，邱垂正很樂見海基會董事長吳豊山赴大陸交流，但邱垂正身為陸委會主委，應該率先進行破冰之旅、和平之旅，率先去大陸交流。



邱垂正回應，若是對等尊嚴、兩岸有需要、人民支持的情況下，這當然是陸委會的職責所在，但截至目前為止，大陸還是要求必須答應政治前提，也就是一中原則的九二共識，「在這個框架中，沒有中華民國存在的空間，我們無法答應。」

徐欣瑩指出，邱垂正可以過去對岸跟陸方反映，「你有提過要過去嗎？你就去好好跟他談嘛！軟硬的話都可以講啊！甚至可以帶沈伯洋委員過去，澄清一些誤會也不錯啊！」



徐欣瑩說，陸委會不跟大陸互動交流，是很奇怪的一件事，從第一會期就一直講了，大家都覺得陸委會可以裁撤，「你現在所做的都是一些台灣的事，那陸委會就變成台商協助會就好了，不需要跟其他部會位階一樣，因為根本都沒有去交流啊！」

徐欣瑩強調，邱垂正應該代表中華民國台灣的尊嚴，去表達嚴正的立場，大家都支持，「我也認同你啊！對等尊嚴，可是你都三不政策，不接觸、不交流，完全不互動。」邱垂正則回應，兩岸目前交流的障礙都不是他們造成的。

