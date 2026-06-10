徐欣瑩：恭喜鄭朝方終於「奉旨」獲得提名

針對民進黨竹北市長鄭朝方確定年底參選新竹縣長，國民黨立委、縣長提名人徐欣瑩說，恭喜鄭朝方，終於「奉旨」獲得提名。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕2026新竹縣長選舉，民進黨今天提名竹北市長鄭朝方出戰，國民黨提名的縣長參選人、立委徐欣瑩今天傍晚發布聲明說，恭喜竹北市長鄭朝方，經過半年再三的謹慎思考，終於獲得「奉旨」提名。另強調自己是經公開民主初選獲得縣民支持才得到的提名，特別感到責任重大，疑似暗酸鄭朝方半年來的躊躇與猶豫不決。

徐欣瑩陣營今天傍晚針對鄭朝方獲提名選縣長一事回應說，她先恭喜鄭朝方經過半年再三的謹慎思考，終於獲得「奉旨」提名。又說，相對來看，身為國民黨的新竹縣長候選人，她是經過公開的民主初選，獲得縣民支持而提名，因此特別感到責任重大。

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她說，相信所有新竹縣民朋友最關心的，就是新竹縣如何在國際快速變化的局勢、AI浪潮之中，能夠得到再一次的升級與發展。因此她將站在縣長楊文科8年穩健執政基礎之上，提出「雙AI」的願景。也就是用「科技的AI」，改善新竹縣的交通和醫療，增加更多政府的便民服務。另以「有愛的AI」，打造新竹縣13鄉鎮市成為溫暖有愛、長壽又健康的長健之鄉。

她還強調，藍白合已凝聚共識，她會更團結所有新竹縣的鄉親，帶領新竹縣迎向幸福、快樂、欣欣向榮的新時代！

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