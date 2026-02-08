徐欣瑩、柯文哲竹北同框掃街 熱情民眾高喊「藍白合、熊馬吉」

《圖說》立委徐欣瑩與前民眾黨主席柯文哲8日上午在竹北天后宮市場不期而遇，出現難得同框掃街拜票畫面。（圖／徐欣瑩團隊提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】2026農曆新年即將到來，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今（8）日上午赴竹北天后宮市場掃街拜票，並發放「horse花生」創意紅包袋。拜票行程巧遇前民眾黨主席柯文哲同樣在天后宮出席活動，徐欣瑩主動向柯文哲致意「拜早年」並送客家麻糬，現場支持者高呼「藍白合、熊馬吉」，徐、柯兩人雖短暫互動卻自然展現好情誼，為新竹縣長選戰增添不少溫馨節慶感。

徐欣瑩表示，她認識柯文哲很久，兩人對彼此都很熟悉，且她與柯文哲一樣都是「理工人」，務實、理性、科學是共同信奉的理念與價值。而且在從政之路上，徐欣瑩也同樣堅持「做對的事，把事做對」，主張公開透明是政治的基本價值，絕對不能妥協。

除了掃街升溫基層熱度外，陪同發紅包的新竹縣議員吳旭智也引述「美麗島電子報」6日公布民調指出，該民調同樣也是納入徐欣瑩、陳見賢和鄭朝方三腳督，3人當中以徐欣瑩支持度32.3%高居第一，鄭朝方27.3%，落後5個百分點屈居第二，陳見賢支持度是16.5%。在政黨認同為台灣民眾黨的受訪者中，徐欣瑩也獲得大多數支持度。吳旭智說，這份數據與一週前公信力民調接近，再次顯示徐欣瑩是藍營中唯一能有效整合民眾黨票源、開拓中間選民的人選。

在今日徐欣瑩市場掃街過程中，地方基層勸進加油聲此起彼落，許多民眾高喊「唯一支持」、「拚下去」、「不要退喔、打死都不要退」、「我們全家都挺妳」的熱情支持，讓徐欣瑩非常感動。她強調，民眾的期待是她最強大的後盾，也是她堅持到底的動力。徐欣瑩承諾將全力以赴，讓專業科技治理與陽光政治真正在新竹縣落地。

《圖說》徐欣瑩8日上午赴竹北天后宮市場掃街拜票，並發放「horse花生」創意紅包袋。（圖／徐欣瑩團隊提供）