徐欣瑩、陳見賢搶參選新竹縣長 國民黨初選方式出爐

國民黨今（14）日進行新竹縣長提名人協調作業，立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢兩人對參選態度「互不退讓」，對此，組發會主委李哲華表示，預計照國民黨公職人員選舉提名辦法，初選部分採用「7成民調、3成黨員投票」，並預計在今（2026）年3月底之前，完成相關提名工作。

國民黨今日進行新竹縣長提名人協調作業，由縣長楊文科主持，秘書長李乾龍與組發會主委李哲華與會協調。

為了爭取參選的權益，徐欣瑩昨（13）日寫信給國民黨黨主席鄭麗文，這封信主旨為「為確保新竹縣勝選目標，建請列入協調會中之討論事項」。內容分為3點，首先，採用與民進黨相同的「全民調」方式；其次，為求公平起見，建請陳見賢立即辭去黨部主委一職，以求公平，以昭公信；最後，所有初選程序，建請在1月底前完成。

對於徐欣瑩要求，陳見賢則有不同看法，他表示採取「開放參選」，2人都掛國民黨籍出戰，直接一決勝負；由於雙方無法達成共識，黨中央初步定調，根據國民黨公職人員選舉辦法，初選採用「7成民調、3成黨員投票」。

