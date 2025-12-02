徐欣蕊被精神病案引關注 成都官方首度回應

（中央社記者張淑伶上海2日電）網傳四川女子徐欣蕊因為檢舉社區書記賭博遭報復，被關在精神病院8年。間四川成都官方晚發布調查通報，稱徐欣蕊有精神分裂症，並無因檢舉官員遭打擊報復情事，也沒有在醫院被捆綁電擊。

徐欣蕊案在中國一直未見正式媒體報導，直到今天早上財新網刊發評論文章「徐欣蕊事件已成輿情，亟待回應」，晚間，四川成都成華區聯合調查組發布此事的調查通報，通篇以「徐某某」指稱徐欣蕊。

據網上文章，2017年，大學畢業不久、在成都市成華區猛追灣街道圖書館工作的徐欣蕊，因爲檢舉社區黨委書記在圖書館打麻將賭博，後被警方與街道人員強行送入成都德康精神病院，迄今已有8年。

11月25日，律師于凱與楊暉就此事展開調查，前往涉事派出所與成都市民政局及公安局刑警支隊溝通和舉報。據于凱發布的文章，執法與民政部門迴避核心問題，或者相互推諉。

財新網今天發文質疑，此事始終未看到當地的正式回應，並稱地方有關部門「查，是本分；不查，就是失職。躲，不是辦法」。2日晚，四川成都成華區聯合調查組發布「關於網傳徐某某疑因舉報社區書記被送精神病院相關情況的調查通報」。

通報稱，44歲的徐欣蕊住成華區猛追灣街道石油社區，是獨生子女，未婚未育，父母雙亡，2012年後已無近親屬，「母親家族有精神病史」。

通報又稱，徐欣蕊從未在社區從事任何工作，網傳「徐某某在社區圖書館工作」的情況不屬實。

通報還稱，成華區紀委不曾接到過徐欣蕊實名的舉報，但在2016年8月30日，確實收到一件匿名舉報，反映時任石油社區書記陳某某打麻將賭博，「經核查舉報內容不屬實」。2025年11月，聯合調查組對當年舉報辦理情況進行了覆核，「均未發現陳某某在社區工作場所打麻將賭博情況」。

至於徐欣蕊是否「被精神病」，這份通報宣稱，徐欣蕊在2012年母親過世後，經常出現反穿衣服、長時間自言自語、莫名哭鬧等異常行為。2016年3月16日，其旁系親屬與社區共同商定送醫診斷和看護問題，5天後，成都市第四人民醫院診斷其為「精神分裂症」。

根據通報，經過各種審批程序，2017年1月4日，徐欣蕊在其旁系親屬和社區工作人員陪同下，到成都市德康醫院集中供養。

這份通報認定醫院對徐欣蕊的診斷明確，稱診療行為符合規範，治療方案有效，「網傳徐某某在醫院被捆綁電擊的情況不屬實」。

通報最後還說，精神疾病的康復是一個長期的過程，需要專業穩定的治療環境，「不打擾」是對其最大的尊重和最好的保護。

徐欣蕊案觸及中國最敏感且遭詬病的「被精神病」，也就是強制收治到精神病院以遮蓋問題，因而備受關注。據稱事件是由與徐欣蕊被關同一精神病院的受害人向公益人士人吳淮軍披露而爆發，吳淮軍和徐欣蕊後來通上電話，徐欣蕊希望社會能將她解救出來。（編輯：楊昇儒）1141202