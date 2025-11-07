徐淑卿專欄／如果不打折，書會變貴嗎？
如果近年參加首爾書展，也許會發現有相當大的空間是中小出版社，與獨立出版展區。這些小出版社有些也開書店，除了出書、賣書，還企畫各種課程。在出版集團與大書店通路外，形成匯集個人創意與活力的繽紛多樣景觀。
這樣的風景得以出現，背後的支撐是韓國圖書定價制，以及各種產業補助措施。讓小出版社與書店，至少不會為通路不同折扣而耗費心神，也可以站在相對公平的戰鬥位置。
但是台灣圖書定價制在多年倡議卻無實質進展的情況下，幾成「燙手山芋」。長期以來，文化部與立委，多次舉行公聽會，也委託研究單位進行調查。但因正反意見紛紜，也違反現今《公平交易法》，加上默認一旦實施圖書定價制，消費者因無法享受折扣而會造成反彈，政府也將付出極大社會溝通成本。於是瞻前顧後，舉步維艱。
但這些問題真的無解嗎？實施圖書定價制必然有很多現實問題要面對，也需要相關配套措施，但若只受困於當前問題，或以過去經驗設想結果，就無法跳脫窠臼，尋求新的可能性。
此時認為需要再次審視圖書定價制，是基於三個理由。
一，立竿見影的心態需要改變。圖書產業逐年下滑已是事實，這裡有著網路時代與娛樂多元化的大環境變遷，如此，要求政府一個作為，可以讓圖書銷售止跌回升，純屬奢望。此時，與其要求立見速效，不如培養體質，也就是如大塊文化董事長郝明義，多次指出的：「圖書定價制不是萬靈丹，但可以讓圖書產業，止血活血與健身。」
換言之，現在應該討論的是，如何基於台灣文化願景，構思下一輪台灣圖書產業發展之藍圖，如此逐步走向谷底的現在，才知道我們該往哪裡去？而不是只解決現在的困境。
二，不應以過去局限未來。正因為現在面臨產業下滑的巨大挑戰，如果只用過去的經驗贊成或反對，能否跳出過去的經驗束縛，提出具有未來性的見解？
眼前的困難，與其說難以突破，不如說擔心改變會帶來更大傷害。比如，其他實施圖書定價制的國家，也有《公平交易法》，他們是怎麼解決的呢？
但在台灣，因為沒有實施的決心，也因為恐懼，所以問題更顯紛雜。以圖書產業來說，擔憂可能在於，現在市場規模已經逐漸萎縮，如果實施圖書定價制後，萎縮加劇怎麼辦？
三，擔憂是基於假說，而非實證。比如說，假設一旦實施圖書定價制，消費者會因爲沒有折扣，而引起反彈。而且，消費者不喜歡政府干預市場的行為。
但是，只有實證可以判斷假說，否則假說就只是假說。這也是有些國家需要每隔幾年檢驗圖書定價制政策效果的原因。
有兩篇論文就提出預期與結果相反的例子。
英國研究出版市場的經濟學者Francis Fishwick在2008年發表一篇文章〈英國自廢止轉售價格維持制度以來的書籍價格〉（Book Prices in the UK Since the End of Resale Price Maintenance）。檢視英國自1995年出版商協會放棄《淨書協定》（Net Book Agreement，簡稱 NBA），以及以此協定實行之轉售價格維持制度（RPM）之後，至2007年間英國書籍售價變化。
結論是，與放棄《淨書協定》之際，多數經濟學理論與評論，普遍預測書價將下降相反。官方統計顯示，英國消費者實際支付的書籍價格上升速度高於整體消費者物價。原因之一是，出版商對強勢零售商或中間商，提供更多折扣，反映在書價上。
這反而應證了早在1962年，英國法院聽證會一位經濟學家的預測。在固定價格制度結束後，出版商被迫向客戶提供更多折扣，因此書價將上升。
2024年劍橋賈奇商學院（Cambridge Judge Business School）博士生Rhys Williams，發表一篇討論固定書價如何有利於消費者與經濟的論文。他的研究被認為是首次「跨國且細緻檢視圖書定價制政策的研究」，研究涵蓋期間為 2008 年至 2019 年。發表於《競爭法與經濟學期刊》（Journal of Competition Law and Economics）。
他的研究發現，實施圖書固定價格政策的國家，書籍銷售量較高，而書籍平均價格並未受到影響。
他提出一個重要的洞見：圖書定價制並非取消「競爭」，而是將價格的競爭，轉為「價值」的競爭。
他的看法是，歐洲許多國家實施固定書價（Fixed Book Price, FBP）政策，旨在抑制暢銷書的激烈削價競爭，同時透過多樣化書目與廣泛的書店零售網絡，促進「非價格競爭」。
書店提供的其他服務，如熟悉書籍的店員、閱讀建議與愉快的瀏覽環境，「提升了整體書籍的價值，有助於所有通路形式的銷售。同時，帶來一種不以低價為唯一競爭方式的零售競爭形式。」
為什麼會出現與預期相反的結果？圖書定價制沒有使書價因而上升。
他的研究指出，圖書定價制政策透過提升出版商議價能力，抵銷了理論上預測的價格上漲效應。這也是因為，這些國家書店倒閉現象減少，使出版商可以跟更多零售商合作，進而提升出版商的議價權，最終使售價趨於穩定。
韓國的實證，也澄清一個想當然爾的誤解。當網路書店不能以折扣作爲行銷工具時，它的營業額沒有下降，甚至不降反增，成了實施圖書定價制的大贏家。與此同時，根據韓國書店協會聯盟的資料，相較於2014年有2331家只賣書的純書店，2021年，這類書店有2528家，另外還有745家複合的獨立書店。網路書店與其他書店各有收獲。
2024年郝明義在國家圖書館舉行的「疫後日韓台出版產業的變化」會議發表演講：〈止血與活血：從韓國圖書定價銷售制看兩個作用〉。就從未來的角度思考，台灣為什麼應該實行圖書定價制。
他指出，圖書定價制不是萬靈丹，但是可以止血。從韓國實施圖書定價制之後的實證來看，不僅可以止血還可以活血。政府同時開辦「圖書出版課程」，也有Platform P 廉價提供辦公場地與錄影、錄音室的租借輔助，吸引年輕世代的出版從業者，從事獨立出版和開設獨立書店，如此他們就可以吸引一群未來的讀者。
扶持未來的出版人，吸引未來的讀者，才能讓未來的出版產業有源頭活水。
台大經濟系教授馮勃翰在〈出版產業環境分析與政策建議研究分享〉演講中指出，台灣舊書比新書貴，這是非常獨特的現象。如此，不但縮短一本書的商業生命週期，也完全不符合經濟學的定價原則。
所以現在新書上市的折扣現象，其實是縮短書的商業生命。而且消費者買書享有折扣的優惠感，也可能是一種幻覺，因為折扣早已增加在書籍的定價上。
資深書業人羅玫玲認為，圖書定價制是台灣出版產業重新思考未來該如何發展的契機。
的確圖書定價制不是萬能，但與其坐等銷售規模不斷縮小，不如趁此尋求改變。更何況目前有看到一些可能性。如今年台北國際書展，獨立出版聯盟在不打折的情況下，憑著書的內容與品質，業績有相當大的漲幅，也顯現了新的出版活力。
她也認為，有些業者擔憂的問題，可以有配套措施解決。像是，業者可能擔心書若賣不出去，庫存怎麼辦？在歐美有一種降價清倉書（remaindered books），可以在過了一段時間之後，以不同於新書的價格出售。
更何況實施圖書定價制的國家，有些設有固定價格的期限，可能是六個月，也可能是兩年。
但最重要的是，圖書定價制可以更健全圖書體系，不會再有折讓等，毛利會提升，大家都有合理的利潤。如此就會有餘裕，思考如何促進產業的活化。
如果將圖書定價制定位為不是立即見效的萬靈丹，而是讓台灣出版產業有機會改變的契機。如此文化部與業者都應該改變期待值，不要奢求一個速效的政策，文化部也不必擔心會引發業界批評聲浪，因為不同意見一定都有。
文化部應該思考的是未來的文化藍圖，而去建構對出版產業有長期利益的政策，而不是尋找「批評聲浪」最小的作法。不痛不癢的改變，可能批評壓力最小，但也可能毫無建樹。
其他人也在看
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 16 小時前
MLB道奇「日籍三本柱」助奪冠！揭開大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希豪華座駕收藏｜名人車庫
日前大聯盟洛杉磯道奇隊在世界大賽勇奪冠軍，全城沉浸於熱烈的慶祝氣圍中。道奇能完成二連霸，隊中三位日本選手──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希功不可沒。大谷翔平在國聯冠軍系列賽奪下MVP，山本由則以3場勝投拿下世界大賽MVP，展現壓倒性實力。離開球場後，三位日籍球星在座駕選擇上，也展現各自獨特品味，本文帶你一同盤點「日籍三本柱」的愛車。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 小時前
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 10 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 22 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 20 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 12 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 18 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 19 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 18 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前