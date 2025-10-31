徐淑卿專欄：懷舊之謎
徐淑卿／《鏡文學》總主筆
十幾歲時，我和同學去她家族長輩家玩。這位來自山東的伯伯，一人獨居，沒打算結婚，沒打算買房安住。他跟我說，總有一天要回去，現在不用買這些。
現在回頭來看，當時他為自己的人生按了暫停鍵，等待有一天返鄉時，可以從斷裂的地方再次開始。意義在家鄉那頭，現在是一切將就的暫時，只是後來我們都知道，這個暫停鍵就是他往後的一生。
成長在台灣，我們始終與懷舊共同呼吸。很長一段時間，我們都活在別人的鄉愁裡。這樣的情緒溫暖又感傷，我們尚未離家時，就知道思鄉之痛。
英文Nostalgia（懷舊）的語源，來自希臘文 nostos（回返）與 algos（痛苦）。這原本是空間上有家歸不得的思鄉病，但在19世紀之後，空間逐漸讓渡給時間，懷舊成為對已經消失的昔日的追想，而時間的加乘讓空間的隔離更殘酷。
空間終有一天可以抵達，時間卻無法復返，因此已經消失的事物難以重現，但卻在記憶的洗刷中重組，閃爍如新，甚至比往日更美好。
對個人而言，懷舊是一種具有心理功能的正向情緒。2006年左右英國南安普頓大學心理學家康斯坦丁·塞迪基茲（Dr. Constantine Sedikides）團隊設計了「南安普敦懷舊量表」（Southampton Nostalgia Scale），作為量化懷舊傾向的科學工具。
研究指出，懷舊能提升心理健康，緩解孤獨、焦慮與無助感；懷舊有社會功能，能增強人與人之間的連結與共感；懷舊有自我整合功能，可強化自我認同與時間連續性；懷舊可提升溫暖感受，甚至能在物理上讓人感覺更溫暖。
但是當社會走向「集體懷舊」，或者政治上以「回到往日榮光」作為訴求時，卻可能是基於對未來不確知、對現在不滿意，而轉身以過去來想像未來的一場涉險。因為這時的「過去」，即使不是各自表述的虛幻，也已在記憶中脫略所有不美好只留下金光閃耀的假面。更何况，過去是可以重來的嗎？
2023年獲得布克國際獎的《時光庇護所》（Time Shelter），作者是保加利亞作家吉奧基．戈斯波丁諾夫（Georgi Gospodinov），就是一部虛構但卻緊貼現實的作品。不論是現今失智者人數激增，因此與往日聯繫，減少在日常中迷航，更顯珍貴；或者是在歐洲蔓延的「集體懷舊」，已是一種病理現象。
對失智症患者來說，在記憶消失之前，你可以來到「往日診所」，安棲在你想重回的年代，如同躲在記憶的防空洞般。那裡一切栩栩如生恍如昨日，所有細節精準考究，縱使外面時光流逝，這裡卻是熟悉的往常。
然而個體的回返，後來卻成為一種宛如病毒散布的病症。最後，許多國家決定重回往日，於是以舉行公投的方式，決定未來，要回到哪個過去。
《衛報》在書評中說，這既好笑又荒誕，但也令人恐懼。因為離我們並不遠。這部小說寫於英國脫歐公投與俄羅斯入侵烏克蘭之間，而這兩者以各自的方式代表著「懷舊的武器化」。
不論是川普「讓美國再次偉大」（MAGA），或是如普丁希望回到舊蘇聯時代。這些被政治召喚出來的「過去」，並不是如實呈現的客觀事實（或者說，有客觀事實嗎？），而是動態的只呈現某部分的意義，甚至改寫其脈絡。
也可能懷舊就是一場情感動員，但與過去毫不相干。2023年托馬斯·馬倫（Thomas Mallon）在《紐約客》寫了一篇書評〈如果懷舊不再是從前那樣？〉（What if Nostalgia Isn’t What It Used to Be? ），就指出：「川普承諾讓美國再次偉大，但他從未說過那個偉大會與過去相同。他所描繪的是一種新的偉大，一場鍍金的威權奇觀；不再是村落舞台傳來的理髮店四重唱，而是來自體育場擴音器中獨自轟鳴的聲音。」
現任歐亞集團地緣政治風險分析師蒂娜坦·賈帕麗澤（Tinatin Japaridze），也是《史達林世代：懷舊、創傷與民族主義》一書作者。她在〈抹除與倒轉：懷舊政治與其倫理意涵〉點出懷舊本身具有的虛幻性：此種情感的危險在於，它可能合併人們真正的家園和想像的家園，從而創造出一個過去的幻影。
她引述美籍俄裔學者《懷舊的未來》（The Future of Nostalgia）作者史薇特蘭娜·博姆（Svetlana Boym）在2007年所言：「二十世紀始於烏托邦，終於懷舊。」
雖然川普與普丁，各自被視為以懷舊訴求，但蒂娜坦·賈帕麗澤認為兩個版本非常不同。她說，普丁在各種危機時刻，一再將懷舊作為政治工具，用於操控與掌控社會，對蘇聯榮光的渴望與俄羅斯身分及民族自豪感直接交織。
川普則傾向以個人財富為中心的個體化懷舊。但這對許多不同年齡層的MAGA 支持者來說，仍然令人挫敗的遙不可及。
而一如許多人已經指出，懷舊情緒並非嬰兒潮世代年長者的專屬，也是眾多年輕人的渴望。
今年8月專欄作家Kian Bakhtiari在《富比士》發表文章〈懷舊行銷的力量與危險〉，認為年輕人經驗懷舊的方式有兩個特徵。一是，他們尋求的是「anemoia」：對他們從未經歷過的時間與場所的懷舊。其次，不同於古羅馬或文藝復興，目前的懷舊渴望較少關注利用過去創造新的未來。其動機與其說是建立在過去的進步之上，不如說是希望在沒有苦難的情況下「體驗過去」。
原因在於，未來看起來讓人不安。Kian Bakhtiari說，也許這是人類歷史上第一次，年輕人對過去比對未來更感興奮。
不論是社會或品牌，執著過去都是對未來進步的妨礙。蒂娜坦·賈帕麗澤指出，「懷舊者」打造的強大敘事，反而可能阻礙社會設想一個基於當下現實所建構的未來。而且，這也讓我們更容易受到操縱與利用，以達政治利益。
從這個觀點延伸，台灣現在的「中華民國敘事」是否就是一個脫離現實，只剩敬神如神在的昨日之夢？對於蔣經國時代的「威權懷舊」，也成為無法復返的「最好的時光」。
今年5月《選舉研究》刊登李昱孝、吳重禮論文〈臺灣民眾威權懷舊的再檢視〉。他們定義「威權懷舊」三項性質：「理想化」、「不受時間限制性」以及「可建構性」。
這些定義的說明，應該也是現有威權懷舊研究的主要論點。
1.威權懷舊是對威權時期記憶理想化後的結果，因此本身即有偏誤的可能。
2.威權懷舊屬於歷史懷舊而非以個人親身經驗為主的個人懷舊，所以具有不受時間限制、發生在不同世代民眾身上的特性。
3.威權懷舊是由集體記憶所影響，基於集體記憶的可塑性，威權懷舊仍有被操作的可能。
在實證研究方面，他們擇取中央研究院政治學研究所在2015年與2023年執行的兩波全國民意電話調查，觀察相較於蔣經國政府時期，馬英九與蔡英文兩任政府期間，民眾威權懷舊的差異及其影響因素。
結果顯示，台灣民眾在經濟社會方面的威權懷舊情結較政治人權方面明顯。
其次，民眾的年齡、政黨認同，以及政治功效意識是影響其威權懷舊態度的關鍵：年齡較長或政治功效意識較低者，傾向抱持懷舊心態。
在政黨認同方面，泛藍支持者在民進黨執政時明顯具有懷舊傾向，而泛綠認同者則認為當前政府施政表現較威權政府更佳，顯示台灣政黨政治在威權懷舊中扮演著重要角色。
值得觀察的是，隨著這次國民黨主席結果出爐，外傳中共屬意的競選者勝選。這是否意味著蔣經國時代中華民國的反共敘事，已經到了必須改寫的階段？
或許這不會改變一些人對蔣經國時代威權懷舊的心態，但卻逼使支持者注視帷幕揭開後的景象。在去除懷舊的虛幻想像，在知道已無法逃到過去後，你如何選擇認知現實？
國民黨的「反共」立場現在看似改弦更張，事實就是「中華民國」除了台灣，已經無處可去。即使不認同台灣，即使心裡魂牽夢繫的還是早已走遠的秋海棠，但這就是「中華民國」的現狀，如此能否從威權懷舊，回到當下現實，共同建構基於當下現實的未來呢？
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
其他人也在看
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 21 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆早住進王子家！閨密簡廷芮遭網洗版轟共犯「等翻車」 神隱至今
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，目前雙方皆無回應，而美國同行的閨密簡廷芮遭網友留言「區置板凳」，網友刷一排留言洗版，不過她至今仍神隱。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 14 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前