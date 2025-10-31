徐淑卿專欄／懷舊之謎
十幾歲時，我和同學去她家族長輩家玩。這位來自山東的伯伯，一人獨居，沒打算結婚，沒打算買房安住。他跟我說，總有一天要回去，現在不用買這些。
現在回頭來看，當時他為自己的人生按了暫停鍵，等待有一天返鄉時，可以從斷裂的地方再次開始。意義在家鄉那頭，現在是一切將就的暫時，只是後來我們都知道，這個暫停鍵就是他往後的一生。
成長在台灣，我們始終與懷舊共同呼吸。很長一段時間，我們都活在別人的鄉愁裡。這樣的情緒溫暖又感傷，我們尚未離家時，就知道思鄉之痛。
英文Nostalgia（懷舊）的語源，來自希臘文 nostos（回返）與 algos（痛苦）。這原本是空間上有家歸不得的思鄉病，但在19世紀之後，空間逐漸讓渡給時間，懷舊成為對已經消失的昔日的追想，而時間的加乘讓空間的隔離更殘酷。
空間終有一天可以抵達，時間卻無法復返，因此已經消失的事物難以重現，但卻在記憶的洗刷中重組，閃爍如新，甚至比往日更美好。
對個人而言，懷舊是一種具有心理功能的正向情緒。2006年左右英國南安普頓大學心理學家康斯坦丁·塞迪基茲（Dr. Constantine Sedikides）團隊設計了「南安普敦懷舊量表」（Southampton Nostalgia Scale），作為量化懷舊傾向的科學工具。
研究指出，懷舊能提升心理健康，緩解孤獨、焦慮與無助感；懷舊有社會功能，能增強人與人之間的連結與共感；懷舊有自我整合功能，可強化自我認同與時間連續性；懷舊可提升溫暖感受，甚至能在物理上讓人感覺更溫暖。
但是當社會走向「集體懷舊」，或者政治上以「回到往日榮光」作為訴求時，卻可能是基於對未來不確知、對現在不滿意，而轉身以過去來想像未來的一場涉險。因為這時的「過去」，即使不是各自表述的虛幻，也已在記憶中脫略所有不美好只留下金光閃耀的假面。更何况，過去是可以重來的嗎？
2023年獲得布克國際獎的《時光庇護所》（Time Shelter），作者是保加利亞作家吉奧基．戈斯波丁諾夫（Georgi Gospodinov），就是一部虛構但卻緊貼現實的作品。不論是現今失智者人數激增，因此與往日聯繫，減少在日常中迷航，更顯珍貴；或者是在歐洲蔓延的「集體懷舊」，已是一種病理現象。
對失智症患者來說，在記憶消失之前，你可以來到「往日診所」，安棲在你想重回的年代，如同躲在記憶的防空洞般。那裡一切栩栩如生恍如昨日，所有細節精準考究，縱使外面時光流逝，這裡卻是熟悉的往常。
然而個體的回返，後來卻成為一種宛如病毒散布的病症。最後，許多國家決定重回往日，於是以舉行公投的方式，決定未來，要回到哪個過去。
《衛報》在書評中說，這既好笑又荒誕，但也令人恐懼。因為離我們並不遠。這部小說寫於英國脫歐公投與俄羅斯入侵烏克蘭之間，而這兩者以各自的方式代表著「懷舊的武器化」。
不論是川普「讓美國再次偉大」（MAGA），或是如普丁希望回到舊蘇聯時代。這些被政治召喚出來的「過去」，並不是如實呈現的客觀事實（或者說，有客觀事實嗎？），而是動態的只呈現某部分的意義，甚至改寫其脈絡。
也可能懷舊就是一場情感動員，但與過去毫不相干。2023年托馬斯·馬倫（Thomas Mallon）在《紐約客》寫了一篇書評〈如果懷舊不再是從前那樣？〉（What if Nostalgia Isn’t What It Used to Be? ），就指出：「川普承諾讓美國再次偉大，但他從未說過那個偉大會與過去相同。他所描繪的是一種新的偉大，一場鍍金的威權奇觀；不再是村落舞台傳來的理髮店四重唱，而是來自體育場擴音器中獨自轟鳴的聲音。」
現任歐亞集團地緣政治風險分析師蒂娜坦·賈帕麗澤（Tinatin Japaridze），也是《史達林世代：懷舊、創傷與民族主義》一書作者。她在〈抹除與倒轉：懷舊政治與其倫理意涵〉點出懷舊本身具有的虛幻性：此種情感的危險在於，它可能合併人們真正的家園和想像的家園，從而創造出一個過去的幻影。
她引述美籍俄裔學者《懷舊的未來》（The Future of Nostalgia）作者史薇特蘭娜·博姆（Svetlana Boym）在2007年所言：「二十世紀始於烏托邦，終於懷舊。」
雖然川普與普丁，各自被視為以懷舊訴求，但蒂娜坦·賈帕麗澤認為兩個版本非常不同。她說，普丁在各種危機時刻，一再將懷舊作為政治工具，用於操控與掌控社會，對蘇聯榮光的渴望與俄羅斯身分及民族自豪感直接交織。
川普則傾向以個人財富為中心的個體化懷舊。但這對許多不同年齡層的MAGA 支持者來說，仍然令人挫敗的遙不可及。
而一如許多人已經指出，懷舊情緒並非嬰兒潮世代年長者的專屬，也是眾多年輕人的渴望。
今年8月專欄作家Kian Bakhtiari在《富比士》發表文章〈懷舊行銷的力量與危險〉，認為年輕人經驗懷舊的方式有兩個特徵。一是，他們尋求的是「anemoia」：對他們從未經歷過的時間與場所的懷舊。其次，不同於古羅馬或文藝復興，目前的懷舊渴望較少關注利用過去創造新的未來。其動機與其說是建立在過去的進步之上，不如說是希望在沒有苦難的情況下「體驗過去」。
原因在於，未來看起來讓人不安。Kian Bakhtiari說，也許這是人類歷史上第一次，年輕人對過去比對未來更感興奮。
不論是社會或品牌，執著過去都是對未來進步的妨礙。蒂娜坦·賈帕麗澤指出，「懷舊者」打造的強大敘事，反而可能阻礙社會設想一個基於當下現實所建構的未來。而且，這也讓我們更容易受到操縱與利用，以達政治利益。
從這個觀點延伸，台灣現在的「中華民國敘事」是否就是一個脫離現實，只剩敬神如神在的昨日之夢？對於蔣經國時代的「威權懷舊」，也成為無法復返的「最好的時光」。
今年5月《選舉研究》刊登李昱孝、吳重禮論文〈臺灣民眾威權懷舊的再檢視〉。他們定義「威權懷舊」三項性質：「理想化」、「不受時間限制性」以及「可建構性」。
這些定義的說明，應該也是現有威權懷舊研究的主要論點。
1.威權懷舊是對威權時期記憶理想化後的結果，因此本身即有偏誤的可能。
2.威權懷舊屬於歷史懷舊而非以個人親身經驗為主的個人懷舊，所以具有不受時間限制、發生在不同世代民眾身上的特性。
3.威權懷舊是由集體記憶所影響，基於集體記憶的可塑性，威權懷舊仍有被操作的可能。
在實證研究方面，他們擇取中央研究院政治學研究所在2015年與2023年執行的兩波全國民意電話調查，觀察相較於蔣經國政府時期，馬英九與蔡英文兩任政府期間，民眾威權懷舊的差異及其影響因素。
結果顯示，台灣民眾在經濟社會方面的威權懷舊情結較政治人權方面明顯。
其次，民眾的年齡、政黨認同，以及政治功效意識是影響其威權懷舊態度的關鍵：年齡較長或政治功效意識較低者，傾向抱持懷舊心態。
在政黨認同方面，泛藍支持者在民進黨執政時明顯具有懷舊傾向，而泛綠認同者則認為當前政府施政表現較威權政府更佳，顯示台灣政黨政治在威權懷舊中扮演著重要角色。
值得觀察的是，隨著這次國民黨主席結果出爐，外傳中共屬意的競選者勝選。這是否意味著蔣經國時代中華民國的反共敘事，已經到了必須改寫的階段？
或許這不會改變一些人對蔣經國時代威權懷舊的心態，但卻逼使支持者注視帷幕揭開後的景象。在去除懷舊的虛幻想像，在知道已無法逃到過去後，你如何選擇認知現實？
國民黨的「反共」立場現在看似改弦更張，事實就是「中華民國」除了台灣，已經無處可去。即使不認同台灣，即使心裡魂牽夢繫的還是早已走遠的秋海棠，但這就是「中華民國」的現狀，如此能否從威權懷舊，回到當下現實，共同建構基於當下現實的未來呢？
其他人也在看
代理人問題：對國民黨鄭麗文主席的疑慮與轉機
曾經令國民黨內建制派產生諸多疑慮的鄭麗文，即將於本周上任國民黨主席。鄭麗文的背景固然有許多複雜的面向，不過相較對其本人的資歷與過往發言的批評，黨內更大的質疑或許是特定在選舉期間所支持鄭麗文的勢力，特別是CK楊、張顯耀、邱毅、以及特定媒體等兩岸利益集團的色彩疑慮。部分人士擔心鄭麗文的上臺會導致國民黨中央為極端勢力所把持，從而讓過去數年所打下的中道理性路線毀於一旦。奔騰思潮 ・ 15 小時前
內向≠社恐！5個i人社交優勢，解鎖你不懂的內向者世界：他們更善於傾聽
你身邊是不是有一些朋友，平時安靜內斂，卻擁有獨特的魅力？他們很可能就是大家口中的「i人」，也就是內向者。別再誤會他們孤僻、自卑、不善交際！其實，i人只是用自己的方式在社交，他們的世界比你想像的更豐富多彩。今天，我們就來解鎖 7 個 i 人的社交密碼，帶你認識內向者不為人知的世界。BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
廚餘養的黑毛豬較香？張嘉郡澄清迷思：成本考量非豬愛吃！禁廚餘才防非洲豬瘟
雲林立委張嘉郡指出，全面禁止廚餘養豬才能根絕豬瘟。她澄清黑毛豬非愛吃廚餘，而是成本考量。台灣年產77萬噸廚餘，62%用於養豬，建議改採肥料化、飼料化、能源化3大處理方案，從源頭防堵豬瘟。風向台灣 ・ 11 小時前
效率集權？黨內民主？民進黨中央徵召縣市長選舉雙面刃
近期民進黨主席賴清德跳過黨內初選民主機制，直接徵召臺中市立委何欣純、宜蘭縣律師林國漳、臺東縣立委陳瑩及嘉義市立委王美惠，代表民進黨角逐2026年地方縣市長選舉。此為賴清德在726、823兩次政治大罷免及政治聲望嚴重下滑情況下，又採取集權決策模式決定原先透過黨內初選決定候選人模式。這不僅涉及黨內人事布局及地方精英的政治甄補，更象徵民進黨在政黨治理與權力結構上，邁向集權轉型。奔騰思潮 ・ 15 小時前
遭「匿名留言性騷」！台中女學生情緒崩潰 控校方消極處理
台中沙鹿高工驚傳校園性騷擾事件，一名郭姓女學生的IG遭匿名留言騷擾，事件於本月28日通報學校生活輔導組介入。不過郭同學不滿校方處理態度消極，30日在Threads上發文，表示自己深受騷擾與校方應對影響，要求儘速查出留言者身分。中天新聞網 ・ 5 小時前
陸籍申請定居須註銷護照 海基會：按程序驗證
（中央社記者李雅雯台北31日電）內政部公告新制，陸籍人士申請在台定居，必須附上未申領持用或已放棄（註銷）大陸護照證明公證書。海基會今天表示，相關文件必須走公證程序，將多宣導新制作法。中央社 ・ 4 小時前
全台最硬也最美！墾丁國際鐵人三項賽11/1起登場「前50名保送世錦賽」
體育中心／黃崇超報導「2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting 墾丁國際鐵人三項賽」暨「IRONKIDS Kenting 小鐵人賽」，將於 11 月 1 日至 2 日 在國境之南盛大舉行。來自 49 個國家、超過 1,500 名選手齊聚恆春半島，共同挑戰被選手譽為「全台最硬也最美」的半程超鐵。本屆賽事提供 50 個「2026 IRONMAN 70.3 World Championship」尼斯世錦賽資格，助台灣鐵人躍上世界舞台。FTV Sports ・ 8 小時前
男子「在畚箕拉屎」家裡堆成垃圾屋 人妻忍耐27年終於崩潰了
新竹一對夫妻在1998年聖誕節結婚，但才結婚沒多久，妻子就發現老公的衛生習慣非常差，家裡堆滿用過的便當盒等垃圾，還把整間房子堆成垃圾屋，最誇張的是還曾在浴室的畚箕裡直接拉屎！人妻外出上班，努力維持家庭，最後受不了想要離婚，老公竟然伸手跟她要300萬元才肯離婚。鏡報 ・ 11 小時前
台灣國際水週閉幕 參觀人數成長逾7成創高
由外貿協會主辦的「2025年台灣國際水週（ TIWW）」31日落幕，三天展期吸引總計4,300多名國內外參觀者入場，較上屆成長超過7成，創歷屆新高。中時財經即時 ・ 2 小時前
要喝什麼自己裝！ 自助式飲料 佛心價20元
屏東萬巒有一間自助式飲料店，想喝什麼飲料自己裝，還有珍珠、椰果等配料，也通通自己加，一杯700 C.C.，不管什麼飲料一律20元，吸引不少民眾好奇嘗鮮，76歲的老闆年輕時開手搖飲料店，三年前中風後，他改變策略，讓顧客自己DIY調飲料，也是最省人力成本的方式。 #屏東#自助式飲料店#佛心價20元東森新聞影音 ・ 2 小時前
知名關山臭豆腐暫停營業 (圖)
知名台東關山臭豆腐店公告暫停營業引發地方關切，關山鎮長彭成豐31日表示，臭豆腐店已超過10天沒營業，據他了解，老闆娘身體發生問題，需要一段時間治療，目前暫時休息。中央社 ・ 6 小時前
不是胰臟癌！坣娜老公千字聲明曝死因 心碎喊：她是我的天使
歌手坣娜29日傳出病逝享年59歲，讓演藝圈好友、粉絲震驚不捨，原本一度傳出坣娜生前飽受紅斑性狼瘡所苦、最終是因胰臟癌辭世，坣娜老公薛智偉今（31日）發聲明指出，坣娜是因「肺腺癌」於10⽉14⽇下午離世，已依猶太教習俗於48⼩時內完成⼟葬。他並強忍心痛強調，與坣娜結婚是他⼈⽣中最充滿啟發與感動的時光，預計將於12⽉14⽇舉辦坣娜的追思會，讓她的朋友與⽀持者透過這個機會來懷念她，細節⽇後將再公布。太報 ・ 10 小時前
淡海輕軌二期再推進 擬銜接捷運站不進淡水老街
（中央社記者曹亞沿新北31日電）淡海輕軌二期計畫日前獲內政部通過，將從捷運淡水站銜接至漁人碼頭站，配合當地民意不進入淡水老街。新北市表示，後續將辦理再公開展覽暨說明會，通車後將有助淡水河畔觀光。中央社 ・ 6 小時前
參選台北市長！吳怡農今帶傷遞交意願表 喊話：一定要成功
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，今（31）天下午親自到民進黨中央黨部，遞交台北市長參選意願表，希望以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為最強戰力。吳怡農坦言，台北市對於民進黨來說，長期台視新聞網 ・ 6 小時前
幼兒要糖果 先學防火常識
記者張上耕∕基隆報導 隨著萬聖節到來，百福消防分隊迎來一群特別的小客人…中華日報 ・ 2 小時前
痛風可以吃海鮮、菇類嗎？營養師解析「痛風飲食地雷」1飲料千萬別喝
風一吹就會痛，甚至痛到不能走路，痛風是發作起來會讓人受不了的問題。很多人會以為是吃了太多普林（purine）造成，像是魚肉、菇類和豆類，所以患有痛風的人通常都不太敢吃這樣的食物。不過，是真的不能吃豆類嗎？真的是這些菇類、豆類造成的嗎？還是有其他原因呢？《優活健康網》特選此篇，解謎痛風原因。優活健康網 ・ 13 小時前
140萬會員工會領袖出面 呼籲美國會通過「乾淨的臨時撥款法案」結束政府關閉
美國國際卡車司機兄弟會主席歐布萊恩（Sean O’Brien）10月30日在白宮西廂外發表一場語氣激昂的演說，呼籲國會兩黨立即通過「乾淨的臨時撥款法案」（Clean Continuing Resolution, CR），結束當前的政府停擺，強調政治僵局正嚴重衝擊航空運輸業與數以百萬計的勞工家庭生計。這場記者會由美國副總統范斯（J.D. Vance）及交通運輸......風傳媒 ・ 5 小時前
中繼王與救援王爭中職新人王！林栚呈、林詩翔、髙塩將樹共同角逐
2025明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月5日晚間在高雄萬豪酒店舉行，年度三大獎項競爭進入最高潮。其中「年度最佳新人獎」入圍名單出爐，包括富邦悍將林栚呈、台鋼雄鷹林詩翔與統一7-ELEVEn獅髙塩將樹。三位投手本季表現皆極為亮眼，林栚呈穩定守護牛棚、林詩翔以30次救援奪下救援王、髙塩將樹則以25次中繼封王，三人將角逐年度最強新人榮耀。鏡報 ・ 6 小時前
清華永續學院攜手金融研發會 培育永續治理人才 (圖)
清華大學永續學院院長范建得（左）與台北金融研究發展基金會董事長周吳添（右）31日代表雙方簽署合作協議，雙方將共同攜手培育企業永續治理人才。中央社 ・ 3 小時前
加州奧克蘭博物館遭闖空門！ 千件文物失竊、FBI介入追查
美國加州日前發生一起重大竊案，加州奧克蘭博物館（Oakland Museum of California）一處倉庫遭竊賊闖入，導致超過1,000件文物被盜，失竊的藏品包括金屬首飾、原住民編織籃，以及運動賽事獎盃等加州歷史文物，目前尚不清楚有多少人參與這項竊案，博物館也未確定失竊文物的總價值。鏡新聞 ・ 4 小時前