徐淑卿專欄：擁有魔力的書店 最好還有貓
徐淑卿／《鏡文學》總主筆
最近Netflix播放一部聖誕應景電影《香檳情緣》，也許不夠深刻但沒關係，因為這裡有5種可能對人生很重要的事物：書店、葡萄酒莊園、巴黎、愛情與聖誕節。
尤其男主角拒絕繼承家族莊園，希望開一家書店的劇情設計，在台灣獨立書店如此艱苦的今日，看來格外感人。但這不是這部電影選題獨到，而是書店始終是許多影視、小說，共同的主題。
如果你走到實體書店，或上網搜尋，至少可以找到這些書。八木澤里志《在森崎書店的日子》與《續·在森崎書店的日子》、韓國黃寶凜《歡迎光臨休南洞書店》、韓國宋侑庭《記憶書店》、角田光代《在舊書店重逢》、韓國蘇書林《幻想書店》。
以及，如果想知道在台灣開書店有多辛苦，但依然有人傾注熱情，只因為自己曾被書和書店拯救過。就不能錯過這本讓人笑中帶淚，同時也腦洞大開的謝東霖漫畫《流氓書店》。
書店在小說、影視歷久不衰，尤其在浪漫愛情與溫馨療癒等類別，有種種原因。但最關鍵的或許是，書店不是普通的商店，而是充滿魔力的場所。就像廟宇和教堂那樣，人的靈魂會在這裡被洗滌與救贖。
書店也是美麗的地方，引發你的嚮往之心。昏黃溫暖的燈光，放滿書的書櫃，特有的氣味，吸引你目光的陳列。這些牽動顧客五感的體驗，讓書店不僅是人與知識相遇之所，也讓人與人的故事容易在這裡發生。
書店也具有讓人不設防的神秘力量，不是只有溫暖，也擁有黑暗。走進書店，就像進入溫泉，你卸下防備，在書前面呈現精神的赤裸。如果你看過影集《安眠書店》就會知道，你站在哪個書櫃前，你先買哪本書再順帶買另一本書，精明的店員已經識破，其中一本是掩飾你真正動機的障眼法。
當你拿起一本書閱讀，當你在不同的書架以不同速度走動，當你選定一本書拿到櫃檯結帳。不需作家編劇多廢筆墨，這些動作已經鋪陳你的性格線索。
最重要的是，它可以給人生帶來改變。當人走進書店，不論是在探索新的趨勢，或者尋求人生的解答，也或者只想要一個動人的故事，尋找的過程、閱讀的過程，都會讓你因此而有所不同。
因為書店具有如此獨特的意義，近年席捲歐美出版市場的日韓療癒小說，不少都以書、書店、圖書館為背景。同時另一個療癒小說的熱門題材就是同樣能撫慰人心的「貓」。如果貓加上書或書店，通常就會是超級無敵暢銷書了。
去年11月《衛報》曾刊載一篇文章〈超現實、咖啡館，以及很多（非常多）的貓：為什麼日本小說正蓬勃發展〉（Surrealism, cafes and lots (and lots) of cats: why Japanese fiction is booming），討論日本小說在英國的熱潮，以及療癒小說的風行。
根據《衛報》的數據，2024年英國40本翻譯小說暢銷書中，約有43%來自日本。作者John Self 說，日本小說在英國流行不是新現象，90年代吉本芭娜娜、村上春樹就已經引發狂熱。但是2018年英國出版村田沙耶香的《便利店人間》是一個分水嶺。
《便利店人間》與隨之日本女性作家的走紅，產生一種連鎖效應。經營「Read Japanese Literature」網站與 Podcast 的 Alison Fincher 說，過去出版社會問：「你能再給我們一位村上春樹嗎？」，現在則是問：「你能再給我們一位村田沙耶香嗎？」
她認為，這種想要延續成功的渴望，其問題之一，就是追求表面的相似性。這不僅體現在尋找下一本以疏離為主題的重量級小說，也出現在那些真正主導日本文學翻譯市場的療癒系小說（comfort books）。
John Self 說，這些療癒系小說雖然未必獲得媒體評論，卻占了今年日本暢銷小說的一半以上。當中有反覆出現的主題：咖啡館（如川口俊和的《在咖啡冷掉之前》）；書店與圖書館（如青山美智子的《失物請洽圖書室》）；以及最重要的貓（如新海誠的《她和她的貓》）。
貓書的大受歡迎，英國雙日（Doubleday）出版社出版總監珍·羅森（Jane Lawson）是先行者，雙日也是英國出版日本療癒小說最成功的出版社之一。
在日本長大的珍·羅森說，當她還是初級編輯時，她是唯一在找日本小說的人。她第一次看到平出隆《稻妻小路的貓》時心想：「我想出版類似的書。」2017年，她出版有川浩《旅貓日記》，這本書「一路賣下去」，銷量超過100萬冊。
羅森認為，療癒系小說有趣之處在於跨越族群界線，同時吸引年輕與年長讀者。「這些書具備一直以來就存在的特質，例如保羅·科爾賀《牧羊少年奇幻之旅》。但因為 Instagram 和 BookTok，使它們被提升並具有了更酷的元素。」
始終相信貓咪與書是所有愛書人都會喜歡的主題。而且到英國時，也發現雖然珍·羅森之前做了很多暢銷書，但卻沒有產生後續風潮，實在很可惜。
所以台灣愛米粒國際版權經紀公司負責人莊靜君，代理第一本書時，她不是選擇日本小學館作者夏川草介其他在日本更暢銷的書，而是選擇《守護書的貓》，後來這本書賣了40幾個國家語言版權。她代理的第二本書《在森崎書店的日子》，更是賣出50種語言版權，全球銷售超過100萬冊。
有趣的是，因為歐美編輯認為，有貓更能賣。所以很多寫書店的書，封面都出現了貓。
書評部落客、同時也是日本小說愛好者 Tony Malone注意到這點。他最近讀了《在森崎書店的日子》，這是2024年英國暢銷翻譯小說排名第5的作品，書的封面上有一隻貓，但書裡沒有貓，連提都沒提。然後他觀察到，這部小說續集的封面，（又多了一隻）有兩隻貓。
莊靜君說，本來有些日本出版社看到自己書的英文版封面有貓時，還不太開心，因為書裡沒有貓啊。但實在賣得太好，所以現在日本國內出版的一些小說，封面也有貓了。
許多歐美編輯人認為，莊靜君開創療癒小說的歐美市場。她說，自己推療癒作品的原因是，國際局勢動盪不安。戰爭、飢餓、人與人之間的不信任等因素，讓她覺得這時候需要閱讀可以療癒人心的作品。而這類療癒作品的推出在新冠肺炎之後，達到巔峰。
不過也因為日韓療癒小說的銷售佳績，所以也出現是否過於氾濫的討論。莊靜君也有同樣感受，但是她也認為，貓與書與書店與作家與出版社編輯，是愛書人永遠會喜歡的主題，只要寫得好，寫得獨特，是永遠會有機會的。
況且，書店可寫之處本來就不僅是療癒，它的功能也不僅在於療癒。
蔦屋書店創辦人增田宗昭曾說，走到代官山蔦屋書店前有一條路，這就如同神社或寺廟前的參道，最後你抵達這個知識的殿堂，每一本書，都可以給你生活的提案。
Ooligan Press是隸屬美國波特蘭州立大學的非營利出版社，由研究所學生共同運作。2022年在出版社網站上有一篇文章〈 Why Do We Love Books About Bookstores〉。
作者Jenna Amundson 剛讀完兩本與書店與在書店工作的人與顧客有關的書。一本是曾獲普立茲小說獎、自己也經營書店的Louise Erdrich作品《The Sentence》以及 Anne Marie Ryan 的《Christmas by the Book》。《The Sentence》書中還有一個拒絕離開的幽靈。
這篇文章精準描繪了書店具有的魔力：「當我們走進書店大門的那一刻，一個通往想像與可能性的世界入口便開啟了。這個獻給故事力量的空間，於是也成為一個能容納強大連結與改變發生的場所。」
