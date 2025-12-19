徐淑卿專欄／真實越有賣點，事實就更重要
在一個謠言、假新聞氾濫，AI造假技術日益精進的年代，《紐約客》堅持了100年的嚴謹事實查核，如今已是彌足珍貴的奢侈美德。（想想，這個部門，至今仍有29位大多為全職的員工。）
他們對事實毫不退讓，即使面對大作家依然如此。納博科夫是與《紐約客》長期合作的小說家，他的回憶錄也大多先在這裡刊出。有一次他在文章裡提到大西洋香普蘭客輪煙囪的顏色是白色，但《紐約客》事實查核員向郵輪公司查證後指出，香普蘭在那個年代的煙囪一直是紅色和黑色。
納博科夫堅信自己的記憶是正確的。但「經過令人沮喪的搏鬥」，最後協商之道是，納博科夫在文章中把顏色去掉。
今年《紐約客》誕生100週年之際，Netflix也播出紀錄片《THE NEW YORKER：紐約客百年史》。影片中除了約翰·赫西（John Hersey）寫出《廣島》、瑞秋·卡森（Rachel Carson）寫出《寂靜的春天》等作品的里程碑瞬間外，同樣引人注意的還有雜誌運作的機制，以及他們堅持的價值。
尤其是被外界稱道推崇，被內部員工戲稱為「大腸鏡檢查」的事實查核部門。他們對於撰稿人的文章、封面、小說、詩歌甚至漫畫，全都進行事實查核。在影片中，你甚至可以看到事實查核員以電話詢問和撰稿人在餐館碰面的人，你們是「喝咖啡還是茶」？
《紐約客》在創刊號的宣言中，即強調「它的誠信將無可質疑」。但在1927年，雜誌刊出關於詩人Edna St. Vincent Millay的人物報導，文章寫道：「Edna Millay的父親曾在緬因州Rockland的碼頭擔任裝卸工。」這句話讓人印象深刻，但可惜並非事實。
這個難堪的錯誤讓《紐約客》首任總編輯哈羅德·羅斯（Harold Ross）決心成立「事實查核」部門。而後來《紐約客》對事實確認的堅持，被創意非虛構寫作開拓者約翰·麥菲（John McPhee ）描繪成近乎狂熱的追求。
2009年他在《紐約客》發表一篇文章〈Checkpoints〉，敘述當他在1973年發表一篇6萬字長文時，當時任職事實查核部門的Sara Lippincott ，如何為了他大約6句的文字，進行近乎鋪天蓋地的追蹤查核。
事情是這樣的。麥菲在普林斯頓大學約翰·惠勒（John A. Wheeler）教授辦公室裡，聽到一個傳聞。1944至1945年的冬天，華盛頓州哥倫比亞河畔的漢福德工廠（Hanford Engineer Works）曾發生一件怪事，這個地方是美國製造原子彈的重要基地，當時惠勒在這裡擔任駐廠首席物理學家。
惠勒聽說，有一顆日本的燃燒彈氣球，那是日本釋放、並隨噴射氣流橫越太平洋的武器氣球，曾降落在那座生產摧毀長崎所用的鈽的反應爐上，並使反應爐停擺。
為了確定傳聞真假，Sara Lippincott打了許多電話，最後終於在雜誌送印前，找到可以確定這個傳聞的人。這個傳聞是真的，但那顆氣球不是降落在建築物上，而是落在一條為反應爐輸電的高壓電線上。
如今事實查核更為重要。不僅因為作家一如過去會被記憶或傳聞牽引，或是忍不住以文字修飾事實，也不僅是現在造假手法更為高明；而是在容易造假的此時，「真實」也水漲船高。
這或許是因為人們對於以「真實」之名敘述的故事更有共感，讀者也更容易付出信任。因此不論在出版、影視以及新媒體Podcast，「真實事件」都被認為深具商業價值，也因而魚目混珠的內容更容易大量出現。
幾年前，The Business Research Company曾公布一個數據，全球非虛構書籍市場預計將從2021年的132.7億美元成長至2022年的140.2億美元，高於虛構書籍市場。2024年雖然社群媒體推動浪漫奇幻等虛構類書籍熱潮，但非虛構市場規模約為153億美元，金額依然龐大且持續成長。
而在2014年，美國公共廣播電台WBEZ的This American Life節目製作以真實犯罪為主題的Podcast《Serial》，播出後吸引6800萬聽眾。（2020年《紐約時報》收購《Serial》製作團隊，2023年初，紐時公布《Serial》已有超過4.2億總下載數和串流播放量）。
這不但宣告Podcast時代來臨，也將已有超過150年歷史的娛樂類型「真實犯罪」（True Crime）再次推向高峰。
2015年《衛報》有篇文章〈連環驚悚：為何真實犯罪成為流行文化最炙手可熱的類型〉（Serial thrillers: why true crime is popular culture’s most wanted），作者馬克·勞森（Mark Lawson）認為，大眾對這類敘事的巨大渴望，是因為它們同時提供犯罪小說那種令人沉浸、越界的刺激，並額外附加了「事件確實發生過」的吸引力。
勞森寫這篇文章的這年，Podcast《Serial》推出續集；11月才上檔的《The Murder Detectives》被列爲 2015 年英國最引人入勝電視節目名單。同時，HBO推出《黑色豪門疑案》（The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst），主角是一名被牽連進兩起謀殺與一起失蹤案的億萬富翁。之後，Netflix 也推出了調查型紀錄片《謀殺犯的形成》（Making a Murderer）。
在圖書市場中，這個類型同樣聲勢高漲，甚至Amazon的子分類裡，都設有「連環殺手的傳記與回憶錄」一項。
勞森引述蘇格蘭暢銷犯罪小說作家伊恩·藍欽（Ian Rankin）的看法：「人類對邪惡充滿迷戀。我們想知道邪惡從何而來，也會懷疑自己是否有可能做出那樣的行為。有些讀者透過犯罪小說尋找答案，另一些人則偏好真實犯罪。當然，無論是哪一種，都存在一種替代性的戰慄感，讀者得以站在怪物肩膀，卻不必真的身陷危險之中。」
「真實犯罪」自維多利亞時代以來，經常被視為低俗類型。但是，對於行為極端狀態的近乎普遍的迷戀，也意味著高端藝術，同樣會越過犯罪現場的封鎖線。
勞森舉例說，1930年代，《紐約客》開始描寫那些令更通俗的競爭對手著迷的殺手人物。1965年發表在該刊的卡波提（ Truman Capote）《冷血》（In Cold Blood）調查堪薩斯州滅門血案的方式，顯然影響了《Serial》。
但是，當「真實」成為炙手可熱的賣點時，其敘事邊界也面臨倫理考驗。不論稱之為「非虛構小說」，或是「創意非虛構」，真實犯罪調查與犯罪小說都有一個不可模糊的界線，也就是即使採取小說的敘述手法，但一定要建立在事實之上。卡波提《冷血》的爭議就突顯這個問題。
在《THE NEW YORKER：紐約客百年史》中，第二任總編輯威廉·蕭恩（William Shawn）曾後悔刊出這部作品。他在卡波提寫兩個被殺的人之間的對話時，在文稿旁批注：「怎麼知道？」爾後，蕭恩擴大了事實查核部門。
曾擔任《紐約客》事實查核員的Hannah Goldfield，在2012年寫過一篇文章〈事實查核的藝術〉（The Art of Fact-Checking ），她說，如果說我在這份工作中學到了一件事，那就是「事實本身，往往就已經足夠令人驚嘆。」
她說，並非所有非虛構寫作都必須是新聞式的。「實驗性」或敘事型的非虛構作品同樣具有極高價值。但這一藝術形式中的領軍人物，例如蘇珊·奧爾琳（Susan Orlean）、瓊·蒂蒂安（Joan Didion），或約翰·傑里邁亞·蘇利文（John Jeremiah Sullivan），不會操縱事實；他們所進行的實驗，是在於如何使用與詮釋事實。
基於事實之上，或許這是《紐約客》100週年給我們最重要的提醒之一。尤其是現在，檢驗事實變得更重要但也更困難。
困難的部分還包括人心中的成見。不同政治立場自有其餵養的訊息，「真實」也因此變動不居，人會趨向相信自己所想相信的。《紐約客》事實查核部門主管Fergus Mcintosh曾說，在美國兩黨之中，都可以看到更多人閱讀新聞是為了獲得自我確認，而非資訊。
不過在這個最令人困惑，政治人物應該說實話的觀念也有所鬆動的時刻，Mcintosh認為嚴謹的事實查核，正是對症下藥。他在《THE NEW YORKER：紐約客百年史》中說：「在面對無恥謊言的洪流中，最好的解藥就是，妥善處理，好好花心思把事實弄對。」
真人實事更具賣點，但謊言卻無所不在的現代，《紐約客》「把事實弄對」的堅持，更顯現其超越時代的永恆意義。
更多鏡週刊報導
徐淑卿專欄／說話是抵抗，寫作是信念（上） 台灣文學在中歐的存在與共感
徐淑卿專欄／擁有魔力的書店，最好還有貓
徐淑卿專欄／罪行的反覆
其他人也在看
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 96
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 95
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 7
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 59
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 36
徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？
論壇中心／綜合報導國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。民視 ・ 1 小時前 ・ 29
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 19
家長注意！10歲童喝超商「1飲品」心跳破120急送醫 醫驚：嚴重會送命
超商零食、飲料五花八門，許多小學生放學後都會忍不住買幾樣來滿足口腹之慾，但需要注意的是，近日一名10歲男童，買了能量飲料來喝，卻雙手劇烈顫抖，心跳飆升到120下，醫師直言險些送命，喊話家長一定要注意。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 7
多吃魚變聰明？譚敦慈「最推薦這種魚」 少吃4種大型魚類
譚敦慈日前在節目《健康2.0》中表示，國外曾有研究指出某地區孩童的智商普遍偏低，雖然他們同樣以魚類為主食，但主因可能與他們多食用大型魚種有關。譚敦慈強調，大型魚體內可能積存較多重金屬或污染物，長期食用恐影響健康，並點名鮪魚、旗魚、油魚與鯊魚這四類魚種應減少攝...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 2
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 22 小時前 ・ 123
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 3
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 40
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 14
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2