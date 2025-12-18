徐潔兒赴中發展17年竟沒變？47歲「凍齡狀態」曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



47歲台灣女星徐潔兒（徐致菁）出道多年，早年在經典台劇《海豚灣戀人》中飾演「Mandy 沈曼青」一角而走紅，成功塑造令人印象深刻的反派角色形象。不過她2008年轉往中國發展，但仍不忘回台與昔日好友相聚。近日高欣欣和李國超補辦婚禮，徐潔兒回台送上祝福，還與女星林韋君小聚，近況曝光。





徐潔兒赴中發展17年突返台 47歲「凍齡狀態」曝光網驚：根本沒變！

47歲徐潔兒憑藉經典台劇《海豚灣戀人》走紅，已赴中發展17年。（圖／翻攝自徐潔兒微博）

藝人高欣欣昨（17日）在臉書發文，曬出與徐潔兒久違同框的畫面，寫下「潔兒久久回台，這次看他非常的安穩，談笑中有暖度，真的很替他開心～」。只見徐潔兒打扮低調，身穿米色針織上衣、咖啡色格紋圍巾，搭配同色系帽子。她保養得宜，臉蛋白皙透亮、氣色紅潤，妝容清新淡雅，笑容依舊甜美，完全看不出來已經47歲了。網友見狀驚嘆「根本像大學生」、「狀態好好」、「潔兒依然如此美麗，真的好美」、「根本沒老過」、「根本沒變」。

徐潔兒（左圖、右圖左）回台與好友高欣欣（右圖右）相聚。（圖／翻攝自徐潔兒臉書、高欣欣臉書）

當年徐潔兒和林韋君因合作拍攝《海豚灣戀人》相識並成為好友，如今戲劇播出已20多年，2人感情從戲裡延續到戲外，始終維持深厚的閨密情誼。林韋君近日也在個人IG分享2人小聚的合照，透露好閨密趁拍戲空檔，飛回台灣與她相見，再次勾起劇迷的回憶殺。儘管多年來分隔兩地，2人仍不時相約碰面、互贈禮物，持續聯繫彼此感情。

徐潔兒（左）和林韋君（右），因合作拍攝《海豚灣戀人》相識成為好友。（圖／翻攝自林韋君臉書、林韋君IG）









