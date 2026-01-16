徐玄振讀《Love Me》劇本情緒潰堤 哭著點頭接演

記者周毓洵／臺北報導

韓劇《Love Me》由「愛情劇女王」徐玄振主演，她近日受訪時更分享驚人巧合，她在閱讀劇本前一天，才剛和媽媽大吵一架，沒想到一翻開《Love Me》就情緒潰堤，「我哭到沒辦法讀第二集，還跟公司主管說，這根本就是在寫我的故事，怎麼可能不演。」，也成為她點頭接演的關鍵原因。

徐玄振在劇中飾演理性冷靜的婦產科醫師「俊京」，7年前因與家人衝突搬離家中獨居，與家人關係緊繃，卻在母親突然離世後，被迫重新面對多年來的隔閡與遺憾。她坦言，《Love Me》最動人的地方，在於每個角色都能讓觀眾看到自己的影子，「可能會一邊笑一邊哭。」甚至笑說自己是抱著「希望大家每看一集至少哭一次」的心情完成拍攝。

廣告 廣告

《Love Me》不只談戀愛，也把鏡頭對準家庭裡每一個人的情感狀態。徐玄振分享，這部作品很特別的是，觀眾不只在看「我的愛情」，也同時在看「我如何理解家人的愛情」，不論是父親或弟弟，都有各自的感情線在發展。她在劇中與《請回答1988》劉宰明、《少年時代》李施優組成一家三口，彼此之間的愛與疏離交織，格外貼近現實人生。

劇中母親一角由《寄生上流》演技派女星張慧珍飾演，開場便揭露母親截肢與俊京有關，讓她背負長達7年的自責與愧疚。原本要慶祝父母結婚紀念日的夜晚，卻演變成母女衝突，沒多久母親便驟然離世，成為俊京心中最深的痛。徐玄振心疼角色表示：「她就是一個活在現實框架裡的普通人，如果能回到7年前，我想告訴她，不要那麼痛，那真的不是妳的錯。」

隨著劇情推進，俊京（徐玄振 飾）與隔壁鄰居道賢（張栗 飾）逐漸發展成戀人，卻迎來男友前女友突然現身、要求復合的感情考驗；另一條線上，TWICE成員多賢飾演俊瑞（李施優 飾）的青梅竹馬「慧溫」，在目睹俊瑞被女友劈腿又受傷後，終於鼓起勇氣告白「我喜歡你」，俊瑞情不自禁吻下去，甚至還一起滾床，讓粉絲直呼，「Once（TWICE粉絲名）不要看」、「我們多賢真的長大了」。

改編自同名瑞典影集的《Love Me》，溫柔描寫人在不同人生階段如何去愛、如何被愛，也如何慢慢與自己和解。該劇每週五晚間10點於 Hami Video全臺獨家首播。

《Love Me》徐玄振認為觀眾一定也能體會到劇中的深刻情感。（Hami Video提供）

《Love Me》徐玄振在劇中的母親，找來奧斯卡最佳影片得主《寄生上流》中的張慧珍飾演。（Hami Video提供）

TWICE成員多賢在《Love Me》劇中終於鼓起勇氣向飾演青梅竹馬的李施優告白。（Hami Video提供）