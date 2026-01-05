徐玄振《Love Me》收視低迷、網友卻說超好看！溫柔辛辣、悲傷療癒並存，忘記愛很重要的人必看
徐玄振最新韓劇作品《Love Me》（러브 미）線上看台灣在Hami Video播出，12/19首播兩集，第一集收視率卻僅2.2％，第二集更是跌到1.5%，韓媒報導，身為票房保證的徐玄振回歸之作，卻成績如此低迷令人擔心。
不過，粉絲們可別太擔心，因為根據大多數韓媒分析，這部徐玄振最新韓劇《Love Me》其實觀眾普遍評價非常好看、製作也很精良，只是JTBC將其安排在每週五晚上檔期一連播出兩集，韓媒認為這種播出模式並不受到觀眾喜愛，加上週五觀眾族群可能不是喜愛這類比較安靜型的劇集，因此輸給了同檔期的《模範計程車3》以及MBC的《月亮在江邊流淌》。
《Love Me》劇情故事
《Love Me》劇情故事改編自瑞典的同名電視劇，講述的是超越了愛情以外的故事。女主角徐俊京是一名婦產科醫師，工作能力強、事業成功，但始終單身。7年前一場意外，讓家中氣氛變得低迷，父親面臨傷痛與人生低谷。而弟弟徐俊瑞是一名研究生，讀書不太靈光，但一心沉醉於愛情。家中的三人都在人生的此時遇見了決定性的愛情，但雖然是以愛情開始，卻聚焦在主角們的成長過程，以及講述角色在愛情中如何改變，並且面對傷痛。
《Love Me》角色演員
徐俊京（徐玄振飾演）
36歲的婦產科醫生，事業成功穩定，幾乎什麼事情看起來都游刃有餘，但事實上七年前發生的意外，讓她與家中父母氛圍始終解不開，家庭關係看似穩定卻實際上幾近崩塌。工作之外，一直單身的她獨自過著每天孤獨的人生，直到有一天，「隔壁男人」開始闖入她的人生，讓她開始面對許多過往沒有正視與面對的課題。
徐振浩（劉宰明飾演）
徐俊京的父親，56歲，工作上是總是待人非常親切的里長，但在退休前夕，為了照顧七年前出意外的妻子而辭掉工作，卻又面臨噩耗，就在他認為人生已經走到最低谷的時候，卻迎來意想不到的愛情。
徐俊瑞（李施優飾演）
徐俊京的弟弟，在姊姊的幫助下念了研究所，個性希望獲得認可，一心只想跟美麗的女友談浪漫戀愛。
陳慈英（尹世雅飾演）
個性外向的導遊，其實活潑的外表下也隱藏屬於自己的回憶，在一次旅遊中遇見了徐俊京的父親徐振浩，徐振浩獨自一人參加旅行團，卻怎麼也開心不起來，也不參加團體活動，陳慈英企圖讓他重新展開笑容。
朱道賢（張栗飾演）
具有實力的音樂人，偶然機會遇見住在隔壁的鄰居徐俊京並且對她產生好奇心，在多次偶遇觀察下，也對她漸漸產生好感，兩人原本穩定且一成不變的生活，也因為這個緣分而起了變化。
池慧溫（金多賢飾演）
徐俊瑞從幼稚園開始的青梅竹馬，總是在身邊照顧著他，甚至比姊姊的照顧更多，是一名夢想成為小說家的出版社編輯。
《Love Me》評價1｜不只是愛情劇
不少韓國觀眾在論壇上提到：《Love Me》這部劇看起來是愛情劇，但真正講的其實是「怎麼繼續活下去」。劇中角色包括俊京、俊京爸爸和弟弟的感情狀態，幾乎都不是「準備好去愛」的狀態。
劇中有人習慣用理性包住所有情緒，有人剛失去重要的人，有人仍被過去的創傷牽制，有人甚至不知道自己是否還有資格再去喜歡誰。這也讓觀眾反而產生微妙的共感，即使並不是正在熱戀，但人生中總會有些時候或有些階段對愛情感到遲疑，甚至覺得恐懼、不配得，或是緊緊抓住自己的迷戀即使知道不適合。
就連徐玄振都說：「這部劇和我以前看過的愛情劇都不一樣。我被這部超越男女愛情的家庭和自我成長故事所吸引。」有網友表示：「這不是談戀愛的劇，是讓人回頭看自己如何受傷、又怎麼撐過來的劇。」
《Love Me》評價2｜徐玄振再次展現實力
綜合韓國媒體報導評論認為，這是徐玄振近年來最「收斂」的一次演出。很少情緒爆發，只有在跟媽媽的一場對手戲時稍微爆炸，哭戲極少，很多時候以停頓、沈默甚至眼神轉換來表達，但正是這種似乎不是在「演」的表演，讓不少觀眾感到深刻卻真實。有網友在論壇表示：「她不是在表現悲傷，她是在忍耐悲傷，這反而看起來更痛。」
徐玄振在劇中並不是演那種親切的療癒系女生，甚至更多時間看起來冷淡甚至疏離，但反而更讓觀眾有共感，就像是在都市中常見的你我，是一種為了避免情緒崩潰，所以習慣將情緒壓縮到最小的生存方式。而這樣的角色被徐玄振演來卻不會讓人感到太過沉悶，因此受到媒體和網友們一致好評，認為她即使不說話也是一種表演，更顯難得。
《Love Me》評價3｜節奏緩慢
很多評論指出，《Love Me》是一部節奏較慢的劇集，有韓媒認為，因為原作是瑞典的作品，因此節奏與韓劇不太相同，甚至可能讓習慣韓劇節奏的觀眾感到太慢。
不過，《Love Me》劇情圍繞主角面對孤獨、自省與療癒的過程，也展現親情裂痕以及重建關係等，雖然跟常見的快速浪漫韓劇愛情節奏不太相同，不過卻也與近年來受到歡迎的療癒型韓劇有幾分相似，更像是一部情感細膩的家庭劇與療癒劇。
《Love Me》評價4｜看清愛情的重要
《Love Me》目前才播出四集，劇情已經峰迴路轉，男主角有兒子的事情曝光，讓兩人差點剛在一起就分手，不過不到一集誤會已經解開，原因不只是已是過去式，更重要的是，徐玄振飾演的女主角想清楚了，要不要跟這個人繼續見面，最重要的原因應該是還想見這個人，其他原因沒有比這個更重要的。
有韓媒評論表示，這部劇是為了「暫時忘記愛情的重要性的人」而準備的，而看完後也會赫然發現，即使人生再怎麼痛苦低潮，你還是有能力、有可能可以愛上另一個人。
《Love Me》評價5｜親情愛情面前沒有壞人
《Love Me》劇中，每個人的愛情、親情，都有付出、有獲得，有甲方也有乙方，但沒有「反派」，沒有渣男渣女，而是各自都有自己人生需要背負的重量，都為著自己做出最好的選擇，但在這個「自私」的過程中可能傷害到別人，傷害了以後可能會後悔，但都成為自己背負的重量，繼續前行。
最值得一提的可能就是，當徐玄振飾演的徐俊京在面對母親的時候，既愧疚又忍不住繼續傷害對方，最終的造成的懊悔也持續讓自己內耗，有網友表示：「 若有曾傷害過父母的經驗，看劇時會不自主落淚，因為它太真實地再現親情中的矛盾與愛。」
《Love Me》韓劇線上看台灣在HamiVideo播出，每週五晚間10點更新2集，總集數共12集。
《長安二十四計》分集劇情 成毅大仇已報，迎來喘息之時，真正的風暴才開始，蜇伏25年的大Boss現身
《現金英雄》分集劇情: 李俊昊要賣超能力？｢這是一場金錢戰爭，誰錢多、誰就獲勝！」(持續更新)
