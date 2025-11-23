【警政時報 江雁武／綜合報導】台北市嘉義同鄉會—中埔聯誼會於 114 年 11 月 22 日在台北「一郎日本料理店」舉行第 14～15 屆會長交接典禮。現場嘉賓雲集、鄉情滿溢，彷彿將嘉義中埔的土地芬芳帶到台北，讓離鄉打拚的鄉親，在異地依然能感受到最熟悉的家鄉溫度。

義情深脈脈流動，中埔聯誼會第14、15屆會長交接典禮暖心登場，貴賓大合影。(圖／記者澄石翻攝)

此次典禮冠蓋雲集，邱和宗理事長、劉德宗理事長、立法委員蔡易餘、行政院副執行長李碧菁、中埔鄉長李碧雲、中埔農會總幹事李甯潔、王閔生與陳炳甫議員，以及各友會會長皆到場祝賀。多位嘉義地區重要人士更是不辭辛勞北上，全場鄉親深受感動，也象徵嘉義人跨越地域的深厚情誼。

台北市嘉義同鄉會長年凝聚在北部打拚的嘉義人情感，而嘉義縣 2 市 2 鎮 14 鄉，共延伸出 13 個聯誼會，猶如 13 條涓流匯成「嘉義之河」，不論走多遠，都讓游子找到回家的路。中埔聯誼會由李政育創會長於 28 年前創立，多年來致力串連鄉親、回饋家鄉，被視為在台北的第二個中埔「大家庭」。

承接鄉親期待，徐璋穆(右一)：「以奉獻為責、為中埔續點光」。(圖／記者澄石翻攝)

中埔聯誼會長期投入公益，尤其重視教育。今年度共頒發 127 位獎助學金，從國中小到大學生皆受惠。會方表示「知識能翻轉命運」，期盼青年勇敢追夢，未來成為中埔的驕傲。此外，聯誼會也持續關懷家鄉環境，今年度再度捐贈 357 盞路燈至山區照明不足路段，象徵為家鄉點亮安全之光，也照亮鄉親的平安回家路。

卸任會長江俞瑩在典禮中致詞時感性表示，過去兩年能為鄉親服務是莫大榮幸，並感謝所有支持的鄉親與前輩，未來仍會在不同領域持續為中埔付出。她說：「故鄉的土最香、故鄉的月最圓。」這份不變的情誼，永不卸任。

徐璋穆接任中埔聯誼會長，承諾延續公益與教育力量。(圖／記者澄石翻攝)

新任第 15 屆會長徐璋穆接下聘書後表示，將全力承續聯誼會優良傳統，以服務為榮、以奉獻為責，並將持續推動獎助學金與公益計畫，期盼讓更多人看見嘉義的美好，也讓中埔的溫暖被傳得更遠。

中埔鄉長李碧雲則在致詞中表示，看到鄉親在外地發光發熱，卻始終不忘回饋家鄉，是中埔最值得驕傲的力量，並強調「家的大門永遠為鄉親敞開」。立委蔡易餘也肯定聯誼會多年深耕公益、投入教育，是地方穩定向上的重要力量，未來將持續與鄉親站在一起。

中埔聯誼會新舵手徐璋穆(左一)上任，盼讓嘉義溫暖傳得更遠，立法委員蔡易餘(左二)等重要人士更是不辭辛勞北上。(圖／記者澄石翻攝)

這場交接典禮，不僅是組織領導的傳承，更象徵著嘉義人一代代薪傳的家鄉情義。從中埔到台北，再從台北回望中埔，這份深情循環，將持續照亮更多人的旅程，也讓「嘉義人的心」永遠緊緊相連。

