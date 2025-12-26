徐男自稱「花蓮明仁會大哥」 曾與謝和弦發生衝突

花蓮縣 / 綜合報導

這名持利器當街恐嚇女學生的徐姓男子，有不少前科，除了2020年在東大門夜市，與藝人謝和弦發生口角衝突，2023年還在警方面前辯稱自己是廚師，想要隱藏遭通緝的身份，但被警方識破，移送地檢署偵辦。今年1月，傳出他砍傷人後，異想天開叫計程車要將傷者送醫，最後被警方逮捕，因殺人未遂被羈押4個月，沒想到出獄沒多久，又因為恐嚇案件躍上新聞版面。

藝人謝和弦說：「我以後不會再來花蓮了，我以後不會再來花蓮了。」情緒失控對著人潮大聲吼叫，藝人謝和弦2020年3月，跟女友莉婭到花蓮東大門夜市觀光，與徐姓男子發生衝突，讓他好生氣。

藝人謝和弦說：「習近平給我出來，習近平給我出來。」不斷咆哮甚至一度氣到脫掉上衣，警方獲報立即到場，將人帶返所，而不只5年前，這名徐姓男子，今年1月還傳出持利器砍傷人。

員警VS.計程車司機說：「他朋友大概長怎樣，我沒有注意看，沒有注意。」小黃運將驚魂未定，面對員警提問還有些錯愕，原來他以為接到訂單，沒想到是徐姓男子夥同友人犯案，事後竟然叫來計程車要將傷者送醫，計程車司機到場見乘客全身是血，嚇得腳都軟了立即衝到警局報案。

徐姓男子說：「我自己過去。」自稱是花蓮明仁會大哥，涉及多起暴力、毒品等等案件，沒想到近日再傳恐嚇女學生。附近店家說：「放學5點後啊，很多人啊，當然是危險啊，問題他們都講不聽，警察有來啊。」

徐姓男子才因殺人未遂，遭到羈押4個月，才出來大約3個月，又傳出在校園附近持利器揮舞，還逼女學生當街下跪，也讓民眾對治安產生疑慮。

