徐祥：微星今年首要目標守住市占、穩定毛利率 (圖)

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台積電遭指涉美國專利訴訟 經部：台廠重視智財權 均依法合規經營
外媒報導，台積電涉入美國專利侵權訴訟風波。經濟部今天（11日）回應，台灣半導體業者長期重視智財權，於全球各主要營運據點均依法合規經營，此案屬企業間專利權爭議及美國相關法制程序，現階段仍在審理中，政府尊重相關程序，將持續關注後續發展，與相關業者保持聯繫。台積電對此暫不回應。
川普喊「喜歡通膨」挨轟！CNN盤點失言榜可排第二 最爭議第一名是這句
美國通膨壓力升溫，對此，川普（Donald Trump）的回應竟是「我愛通膨」，一語引發爭議，連福斯新聞主持人都看不下去，直言「民主黨人剛剛已經贏得了期中選舉」。《CNN》認為「我愛通膨」，可排在川普近日失言排行榜的第二名，因為其反映了川普對普羅大眾處境日益麻木不仁的態度，同時《CNN》也選出他們認為的失言第一名。
學貸利息降至0.775% 展延寬限期至兩年 卓榮泰：下半年上路
總統府公布的台灣人口對策新戰略共18項措施，其中涉及教育部的分，已經加速法規調整，今年下半年新的學年度起學貸利息將減1%，從原本的1.775%降至0.775%，展延寬限期則從一年變成兩年。
台大申請入學揪重大違規 戴AI眼鏡作弊、書審膨風 全判0分
大學申請入學管道今天（11日）放榜，台灣大學今年查獲3起重大違規，1件是考生在2階筆試時維持低頭姿勢很久且換了黑框大眼鏡，監試人員檢查後發現眼鏡很燙，確認使用AI眼鏡，該科0分；另有2名考生的書審資料與事實差距甚大，被認定誤導審查，被判0分。
柯文哲條款？民眾黨版《刑訴法》擬刪「勾串羈押要件」 藍白回應了
即時中心／陳奕劭報導立法院民眾黨團提案修正刑事訴訟法，今（11）日將於司法及法制委員會排案審查，其中刪除勾串的羈押要件，被外界戲稱為「柯文哲條款」。對此，民眾黨立委陳昭姿認為，羈押不是辦案工具，提出修法是為了守住司法人權。國民黨立委吳宗憲回應，待會聽取提案者想法，他會詳細審查，希望溝通清楚。
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
不是散步！餐後坐著「1動作」 專家：血糖最多降52%
現代人工作忙碌，常常處理事情一坐就是好幾個小時，但小心餐後害血糖失控。對此，營養師Angela就分享，若是沒時間運動或飯後懶得走路，有一招可以讓血糖下降52%的方法，就是「踮腳尖」，有助於控制餐後血糖及胰島素分泌。
【Hot台股】台股狂洩千點後急拉500點...網喊「特賣轉瞬即逝」 專家搖頭：觀望為佳
「特賣轉眼即逝QQ」「大量空軍擊墜 空頭結束了 多蛙即將勝利」「打腳成功 準備噴」「果然V了 好安心」「大奇蹟日要來了」
凍齡女神1／台大五姬「戲劇依」近況曝光 粉絲追上公車求合照
上月31日下午5點半左右，本刊讀者直擊吳依潔從捷運中山站上公車，身穿黑色長袖上衣搭配牛仔褲，並將墨鏡放在頭上，雖然是簡單的打扮，但仍能看出她的時尚感。有趣的是，似乎有民眾在她還沒上公車之前就認出她，為了想跟她合照便一起上車，而吳依潔的態度也相當親切，主動拿著...
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
基隆港西20碼頭貨櫃毒氣外洩 無人傷亡 緊急封鎖現場暫停作業
基隆港西20號碼頭今天發生毒氣外洩！在危險貨櫃區裝載具腐蝕性的有毒化學物「氯磺酸」氣體的一個貨櫃，今天清晨外洩有毒氣體，現場已封鎖並管制人員進出，清查無人傷亡，西20號碼頭暫停作業，詳細外洩原因待釐清。行政院毒化災應變中心已派員趕赴現場支援處理，防堵毒氣持續擴散。
NBA/離冠軍只差一步！落後29分 尼克逆轉馬刺1分險勝 3:1聽牌
紐約尼克隊在總冠軍賽第4戰締造歷史！克服落後馬刺隊29分的劣勢，靠著阿努諾比終場前1.2秒關鍵補籃，以107比106逆轉勝，取得3比1聽牌優勢。
同情柯文哲但反對修法解套 莊瑞雄：難道在野黨犯案就不能押？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委莊瑞雄今(6/11)表示，對於柯文哲深表同情，但司法是為了全體人民存在，而非少數政治案件，不然要立法，只要政治...
聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童 4.7萬人認證台灣人天賦
原PO在Threads發文表示，自己久違回到日本，某天與大阪友人在咖啡廳聊天時，突然察覺空氣中瀰漫一股濕濕的味道，直覺認為應該快下雨了，因此脫口而出提醒朋友。沒想到對方聽完後露出不可思議的表情，還開玩笑稱他是不是日本傳說中的河童。原PO事後則幽默補充一句：「我是台北...
蝦皮爆全球大裁員！數百工程師丟飯碗 AI布局成焦點
根據《彭博》（Bloomberg）及《亞洲新聞台》（Channel News Asia，CNA）引述知情人士報導，此次裁員已於本週陸續展開，範圍涵蓋Shopee在多個市場的技術與營運團隊。消息人士指出，受影響職位包括軟體工程師、產品管理人員、商業化團隊以及品質保證（QA）人員，其中部分團隊遭...
台中毒駕臨檢勤務爆外洩？網貼「臨檢表」爽賺38萬點閱率 警局急喊：假的！
網路社群瘋傳一張疑似台中市警局臨檢勤務時程表，列出多個臨檢日期與時段，引發外界質疑勤務資訊外洩。相關貼文迅速遭媒體報導並掀起熱議，原PO事後刪文，6日再發文自嘲「昨天不小心上新聞了」，並秀出高達38萬次瀏覽紀錄。對此，台中市警局嚴正澄清，網傳內容並非正式文件，經比對實際勤務規劃後，日期、時段及勤務項目均不符，強調絕無勤務機密外洩，將依法追查散布不實訊息與偽造變造文書等刑事責任。
「台海」將消失？陸官媒驚爆：未來進入「近海治理模式」
大陸交通運輸部6日至10日動員福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局共同執行「台灣島東部海域海上交通專項執法和掃測行動」，陸媒指，此舉對台灣形成「近海治理」模式。
婦人眼睛乾狂點人工淚液半年！結果視力只剩0.1 醫揭關鍵：眼睛缺油
「眼睛乾就點人工淚液」是不少乾眼症病人的第一反應。但衛生福利部臺北醫院眼科暨高階乾眼中心主任林人傑醫師提醒，乾眼症未必只是缺水，若長期忽略真正病因，不僅症狀反覆發作，嚴重甚至可能造成角膜受損、視力下降。一名50多歲婦人眼睛乾澀，誤以為是用眼過度，自行點人工淚液長達半年，就醫時雙眼視力僅剩下0.1，且角膜破皮，經檢查屬於中重度乾眼症，所幸治療後視力恢復至1.0。
川伯選情危險了！最新民調「領先優勢大縮水」 蘇巧慧溫暖堅定回應
即時中心／陳奕劭、許雯絜報導《TVBS民意調查中心》近日公布最新新北市長選舉民調，國民黨參選人李四川以39.2%領先民進黨參選人蘇巧慧33%，領先約6.2個百分點，但相比同機構先前公布的民調，雙方差距已大幅縮短。對此，蘇巧慧今（11）日回應，她們會繼續走遍29區，向市民報告對新北的願景，照步調前進，讓大家看到新北準備好了。
監察院29位提名人選出爐 院長陳永興、副院長王榮璋
即時中心／陳奕劭報導副總統蕭美琴今（11）日主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，將提名監察院長陳永興、監察院副院長王榮璋，名單涵蓋名單涵蓋人權、社福、司法、勞權、原住民族權益、環境保護、文化及公共行政等領域。