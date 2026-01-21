徐秀蘭：環球晶今年營收季季高 先進記憶體、DDR4相關矽晶圓醞釀漲價

環球晶董事長徐秀蘭。

環球晶董事長徐秀蘭今天表示，受惠於 AI 浪潮與先進製程需求，環球晶預期營收將重回成長軌道，呈現「季季高」的情況，並有望在針對AI、先進記憶體、DDR4等相關矽晶圓產品進行價格調整。

徐秀蘭指出，環球晶2026年的營業額預計將邁向「季季高」的成長軌跡。雖然2025年市場面臨較大壓力，但今年景氣已顯現回升跡象，客戶庫存也已回到健康水位，預計 2026 年第一季將是本波循環的谷底，營收表現可能與去年第四季持平或微幅下降。不過，自第二季起營運預計將開始走強，呈現逐季向上的趨勢。

AI帶動 調價動能醞釀中

在價格動能方面，AI應用與記憶相關產品體是目前最有機會調漲價格的領域，特別是與記憶體相關的先進製程產品。環球晶觀察到，目前12吋矽晶圓需求強勁，長約之外的額外需求現貨價格已開始變動並呈現上揚趨勢。不過8吋及6吋以下晶圓的產能利用率仍處於低點，分別低於80%與70%。

記憶體市況復甦 DDR4 價格回升預期

針對記憶體市況，環球晶表示雖然並非所有產品都會漲價，除了先進記憶體外，對DDR4的價格回升抱持正面預期。DDR4之前的現貨價在市場不景氣時已被修正至極低水準，隨市況好轉，預期後續將有機會進行合理的價格調整。徐秀蘭預期記憶體與矽晶圓定價有望從 2026年開始穩定並進一步改善。

全年有望小幅成長 量價改善為關鍵

展望2026全年，環球晶預期年度營收將較前一年度成長，但並非超大幅度的成長。營運團隊將持續致力於改善「出貨量」與「價格合理化」兩大指標。若能成功爭取更多價格調整空間，全年的成長幅度將有機會進一步擴大。此外，管理層也預期2026年毛利率將與2025年持平或略好，整體獲利表現可望優於去年。

