徐立信發問「幫藍白站台那我呢？」 蔣萬安笑翻轉頭急找戴錫欽

徐立信問要不要幫他站台，蔣萬安回應要尊重戴錫欽（圖／翻攝畫面）

國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽曾表態，台北市長蔣萬安在2026選戰可以為民眾黨議員參選人站台。對此，無黨籍台北市議員徐立信今（28）日質詢時簡報直接寫著「幫藍白站台，那無黨阿信呢？」讓蔣萬安笑翻，開玩笑說願意站台，但隨後又轉頭看了一下戴錫欽說，還是要尊重後方台上。

徐立信今天在市議會質詢時，發問新聞說藍白合，黨部主委說不排除幫民眾黨議員站台，會幫民眾黨議員候選人站台？蔣萬安則說，「可能請教我後方台上這一位（戴錫欽）…」。徐立信追問，主委說可以就會去？蔣萬安強調，離選舉還有一段時間，政黨間還是需要溝通協調。

徐立信又追問，所以是全部都去，還是全部都不去？蔣萬安轉頭看了戴錫欽說，可能真的請教他，還是政黨間來協調。徐立信問，所以是遵照政黨協調結果，主委說了之後，就安排行程去或不去？蔣萬安直言，原則上是如此。接著，他也看到徐立信簡報上直接寫著，「幫藍白站台，那無黨阿信呢？」他笑說，既然議員提到自己，「如果議員願意邀請我，我也願意啊」。

徐立信問要不要幫他站台，蔣萬安回應要尊重戴錫欽（圖／翻攝畫面）

徐立信也大笑說，當然願意邀請，只是不知道願不願意來？蔣萬安則比了一下戴錫欽說，還是要尊重後方台上。徐立信接著不斷追問蔣萬安，覺得他表現還可以嗎？還可以站台吧？還算努力吧？有機會站台吧？

蔣萬安無奈笑說，很好，理性問政，謝謝對輝達還有預算上支持，市府跟議會都希望台北市更好，一起努力。但面對徐立信持續追問，他轉頭看了一下戴錫欽直呼，「可能還是…還早啦，還一段時間」，議員表現民眾有目共睹。徐立信也不死心，還當場發問戴錫欽，「主委可以放行嗎？」

