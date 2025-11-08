徐章焄話太多遭劉在錫嗆聲 中途消失再被抓包

徐章焄（中）錄影中途跑回位置上，被劉在錫（左四）吐槽。（圖／中天提供）

徐章焄、Super Junior成員神童、申奇露先前登上韓國綜藝《Running Man》，等待開錄期間，神童好奇問大家節目一開始就會相互嗆來嗆去嗎？成員們表示這是例行公事，劉在錫笑說下班的時候會是平躺著回去，神童聽完覺得實在太厲害，才剛開始大家就火力全開。

該集設計以金鍾國與劉在錫為首的情境劇開場，宋智孝與神童飾演未婚夫妻，哈哈看見他們出場後卻說「智孝還沒離婚」瞬間變成灑狗血劇情，徐章焄則飾演金鍾國的小兒子，一登場就跟金鍾國抱怨還頂嘴。當全部人站在一起時，身高207公分的徐章焄處於正中間顯得相當突兀，金鍾國不禁對著他說「你站中間，這樣畫面很像在罵髒話！」

徐章焄手上有多個談話性節目，話多到大家都受不了。（圖／中天提供）

徐章焄主持多個談話性節目，來到《RM》宣傳新節目忘了自己是來賓，還一直插話，劉在錫問怎麼能那麼多話？徐章焄表示因為只做談話性節目，申奇露也提出破解方法，那就是裝作沒聽見就好！然而遊戲時，徐章焄遇到不公平想表達，但大家卻都裝作沒聽見，他竟轉向跟製作單位抱怨，劉在錫便怪他為什麼不對著成員說，要一直跟製作單位講話，徐章焄語帶委屈地回「因為你們都不聽」。

錄影過程，徐章焄還突然消失不見，正當大家擔心時，哈哈建議要裝作正在玩遊戲，看他會有什麼反應，當徐章焄回到攝影棚，則假裝什麼都沒發生，悄悄坐到位置上，但劉在錫看到後大喊：「怎麼會在拍攝中突然跑進來，要出去的話就待在外面，要進來就早點回來呀！」金鐘國見狀建議徐章焄要好好道歉，他便直接在椅子上稍微低頭並說抱歉，金鍾國看到直呼「站起來好好道歉，你這小子」。更多有趣內容就在明(9)晚8點中天綜合台《Running Man》。

