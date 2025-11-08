徐章焄《Running Man》突告白池睿恩！直擊調情細節 她當場傻眼
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
中天綜合台《Running Man》11月起調整播出時間，改為每周日晚間8點播出，新一集節目中邀來徐章焄、「Super Junior」神童、申奇露，設計以金鍾國與劉在錫為首的情境劇開場，宋智孝與神童飾演未婚夫妻，哈哈看見他們出場後卻說「智孝還沒離婚」瞬間變成灑狗血劇情，徐章焄則飾演金鍾國的小兒子，一登場就跟金鍾國抱怨還頂嘴。當全部人站在一起時，身高207公分的徐章焄處於正中間顯得相當突兀，金鍾國不禁對著他說：「你站中間，這樣畫面很像在罵髒話！」
等待開錄期間，神童好奇問大家節目一開始就會相互嗆來嗆去嗎？成員們表示這是例行公事，劉在錫笑說下班的時候會是平躺著回去，神童聽完覺得實在太厲害，才剛開始大家就火力全開。訪談時，成員們覺得申奇露很可愛長得像貓臉，徐章焄聽到卻不太認同：「少胡說八道，她哪是貓臉，是水牛。」
神童也說徐章焄在他們的綜藝裡是金宇彬，成員們則笑回太不像話！遊戲過程，只要答錯就要被水槍洗禮，徐章焄逮到機會，就一直朝池睿恩發射水槍，哈哈發現後笑徐章焄好像喜歡池睿恩，原本以為是在欺負她，原來是在調情！徐章焄也趁機向池睿恩表白「我喜歡妳」，這突襲式的告白，讓以金宇彬為理想型男友的池睿恩頓時不知該如何回應。
