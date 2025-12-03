徐縣長力挺創世基金會籌建花蓮植物人安養院

花蓮縣長徐榛蔚呼籲各界認購愛心餐券，共同為弱勢植物人家庭築起穩定安心的新家。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚三日出席創世基金會舉辦「為愛築巢公益慈善餐會」，籌募新建花蓮植物人安養院經費，縣長呼籲各界認購愛心餐券，共同為弱勢植物人家庭築起穩定安心的新家。

花蓮縣政府表示，創世基金會自一九八六年成立以來，秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念，全台設有十七個植物人安養院及二十處居家服務據點，長期提供植物人安養照護、到宅服務、物資與輔具協助等多元服務。

花蓮分會深耕地方多年，深入偏鄉，提供免費到宅原床泡澡等服務，讓行動不便、經濟困難的家庭在家中也能獲得專業照護。此次公益餐會特別邀請藝人江明娟擔任愛心大使，為活動增添亮點與溫度，認桌或認購餐券均可開立捐款收據。

縣長徐榛蔚表達對創世基金會的支持與感謝。她表示，感謝創辦人曹慶先生的遠見與奉獻，並強調創世在連結公部門、服務植物人及家屬的用心。她呼籲社會各界透過捐款、募款、志工服務支持創世，介紹募款活動與公益互動，象徵活動圓滿成功。

花蓮分會院長游家慈表示，花蓮安養院正在建設中，但募集經費近兩成，此次餐會所募集款項將全數用於建院基金，讓更多植物人家庭得到長遠安穩支持，每一張餐券、每一份捐款，都是支持植物人家庭走下去的力量。

花蓮縣政府表示，縣府將持續與創世基金會等公益團體協力，深化植物人長期照護服務網絡，保障弱勢族群權益，希望有更多愛心湧入，讓無聲生命獲得妥善照顧，打造更友善的樂齡與身心障礙支持環境。