徐至琦爆熱戀郭鑫「還有小開追求」真實關係曝光 3條件能走入婚姻

徐至琦證實正在跟郭鑫相處，對方主動追求中。（羅煜鎧攝）

42歲女星徐至琦日前被爆熱戀男星郭鑫，戀情引發關注，今（9日）她登上王思佳Podcast節目《王室有約》，事後接受媒體訪問，首度回應與郭鑫關係「已多次約會，男方先主動追求的」，且還有另一商界小開追求，她都正在觀望中，一旁王思佳也好奇問未來想走入家庭？徐至琦坦言對婚姻有嚮往，當場開出擇偶條件，「要會滑雪、有話聊、要疼我！」

徐至琦今稍早受訪談及感情動向，尤其才剛跟郭鑫爆出熱戀，她一臉震驚：「我還在觀察了解中，是男方主動追求。」證實雙方有約會吃飯，不過仍是朋友關係，「線接端仍想以工作為重。」王思佳則好奇問徐至琦擇偶條件，她大方說，「要會滑雪、有話聊、要疼我，我也希望他比我見識多一些，因為我骨子裡比較慕強。」

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徐至琦也招認，除了郭鑫之外還有一名商界小開正在追求，但過去從未和帥哥交往，所以下任很希望能交到帥哥，「對於感情，我一直比較慎重要確認對方是真心的，我才談」，王思佳再問未來想走入家庭？徐至琦坦言對婚姻有嚮往，目前人生遺憾是「還沒有經過家庭」，盼未來能夠開花結果。

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